وظائف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.. المجالات المطلوبة

تصدر وظائف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية بالتزامن مع إعلان المجمع عن حاته لشغل عدد من الوظائف الشاغرة لديه للمواطنين السعوديين الذين لا يمتلكون عمل أخر ومتفرغين للعمل بالمجمع.

تعليمات التوظيف بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

وأوضح مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف عبر موقعه الإلكتروني أن هناك تعليمات يجب على المتقدم اتباعها أثناء تقديمه للوظائف وهي:

يجب على المتقدم تسجيل رقم الجوال والبريد الإلكتروني بشكل صحيح عبر بوابة التوظيف الخاصة بالمجمع، إذْ سيتم من خلالها التواصل مع المتقدمين على الوظائف الشاغرة في حال ترشيحهم.

على الراغبين في التقدم على الوظائف المذكورة ممن تنطبق عليهم الشروط المذكورة في السطور التالية، تعبئة نموذج البيانات ورفع الوثائق المطلوبة عبر بوابة التوظيف الخاصة بالمجمع.

التخصصات المطلوبة لوظائف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

وأشار مجمع طباعة المصحف الشريف إلى أن التخصصات المطلوبة للتوظيف هي:

الهندسة، التقنية، الفنية، المراقبة والتحكم، العلاقات العامة والإعلام.

التسويق والبيع، الدراسات القرآنية، الدراسات الإسلامية، اللغة العربية.

معايير التقديم على وظائف مجمع طباعة المصحف

واشترط مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة في المتقدمين الراغبين في شغل وظائف المجمع توافر الآتي:

أن يكون المتقدم للوظائف المحددة في الإعلان سعودي الجنسية.

التفرغ التام للوظيفة.

أن يكون المرشح لائقًا صحيًّا.

أن يجتاز المتقدم جميع الاختبارات والمقابلة الشخصية.

الخبرات والدورات يجب أن تكون في نفس مجال الوظيفة المعلن عنها.

سيتم استبعاد الطلب غير المكتمل.

جميع المؤهلات العلمية من خارج المملكة يجب أن تكون من جهات معترف بها لدى وزارة التعليم ويكون قد تم إصدار قرار معادلة للمؤهل.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

المستندات المطلوبة ترسل بصيغة ملفات (PDF) .

فيما يتم التقديم على الوظائف وفق التواريخ المحددة حيث يتم تفعيل الرابط وقت التقديم وذلك من خلال الدخول على بوابة نفاذ الوطنية، حيث يفتح مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف باب التقديم يوم الأحد 18 صفر 1445هـ/ 3 سبتمبر 2023م، ويغلق باب التقديم يوم الأحد 25 صفر 1445هـ/ 10 سبتمبر 2023م.