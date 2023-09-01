الاتحاد يرفض الاستسلام ويقدم عرضه الأخير لضم محمد صلاح

قررت إدارة نادي الاتحاد السعودي تقديم عرضًا أخيرًا لإدارة نادي ليفربول الإنجليزي، لإقناعهم بالتخلي عن خدمات النجم الدولي المصري محمد صلاح خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكدت التقارير الواردة اليوم من السعودي أن نادي الاتحاد سيعود بعرض جديد وأخير لليفربول من أجل التعاقد مع محمد صلاح، وفي حال رفضت إدارة الريدز البيع سيتم التوجه لخيارات أخرى قبل إغلاق السوق.

وذكرت التقارير أن العرض الأخير قد تصل قيمته إلى 150 مليون يورو لليفربول للتخلي عن اللاعب، وذلك بعد رفض العرض السابق الذي بلغت قيمته 100 مليون تقريبًا.

بينما ذكرت BBC في تقريرها اليوم: "رغم رفض ليفربول مجددًا، نادي الاتحاد السعودي، يرفع عرضه إلى 200 مليون جنيه إسترليني، للتعاقد مع محمد صلاح ويرفض الاستسلام حتى اللحظة الأخيرة".

ويشهد سوق الانتقالات السعودية طفرة غير مسبوقة في التاريخ أحدثت ضجة كبيرة على مستوى العالم وتسببت في تغيير خريطة الكرة العالمية بعد ضم أبرز نجوم أوروبا إلى دوري روشن وعلى رأسهم رونالدو و بنزيما و نيمار.

ومن المقرر أن ينتهي سوق الانتقالات الصيفية منتصف شهر سبتمبر الجاري، إلا أن الأندية لم تكتفي بالصفقات التي أبرمتها وما زالت تبحث عن المزيد وعلى رأسها الاتحاد الذي يسابق الزمن لحسم صفقة سوبر قبل إغلاق أبواب الميركاتو.

كلوب: محمد صلاح ليس للبيع

شدد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي على أن النجم الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف الفريق ليس للبيع.

وشدد كلوب على دهشة الجميع من النشاط الكروي في السعوديه لا أعرف إلى أين سيؤدي ذلك، لكنه يبدو وكأنه تهديد أو مصدر قلق، هناك فرق كبير بين العقود هنا وهناك بدرجة بلغت 100%.

واختتم المدير الفني الألماني تصريحاته قائلا: “ أعتقد أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أو أي شخص يجب أن يراقب ما يحدث، علينا جميعاً حماية اللعبة ".