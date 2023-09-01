فلومينينسي البرازيلي يُكمل المتأهلين الى المربع الذهبي بكأس ليبرتادوريس

حجز فريق الكرة الأول بنادي فلومينينسي البرازيلي بطاقة التأهل الى نصف نهائي بطولة كأس ليبرتادوريس، بعدما فاز على مضيفه أولمبيا الباراجوياني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في ختام إياب دور الثمانية.

وحسم فريق فلومينينسي البرازيلي مباراة الذهاب بالفوز بنتيجة هدفين دون رد، ليتأهل بنتيجة إجمالية خمسة أهداف مقابل هدف.

ولحق فلومينينسي البرازيلي بالفرق المتأهلة الى المربع الذهبي وهم بوكا جونيورز الأرجنتيني وبالميراس وإنترناسيوال البرازيليين.

و خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بالميراس البرازيلي بطاقة التأهل الى الدور قبل النهائي ببطولة كأس الليبرتادوريس على حساب نظيره ديبورتفيو بيريرا الكولومبي بعد التعادل السلبي فى مباراة الاياب بدور الثمانية بالبطولة.

كما صعد أيضا للدور قبل النهائي فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني، بعدما تغلب على مضيفه راسينج كلوب الأرجنتيني (4-1) بركلات الترجيح.

ونجح فريق إنترناسيونال حجز بطاقة التأهل الى المربع الذهبي بعد تغلبه على نظيره بوليفار في عقر داره ذهابا بهدف نظيف وبذلك يتأهل الفريق البرازيلي إلى المربع الذهبي فائزا بنتيجة إجمالية ثلاثية نظيفة بعد انتهاء مباراة العودة بهدفين دون رد.