أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة نيفين القباج مشروعات تمكين اقتصادي تصل قيمتها إلى 94 مليون جنيه، وتنوعت مشروعات الإنتاج المطروحة ما بين انتاج حيواني وغذائي وخدمي وتجاري، ومشروعات لعصر الزيتون، وأخرى لاستنباط الشعير ولإنتاج العلف، بالإضافة إلى المشروعات الحرفية والصناعات اليدوية للحفاظ على التراث السيناوي.



كما تتضمن الأنشطة إطلاق قافلة طبية من خلال الهلال الأحمر المصري، وذلك في مجالات الصحة الإنجابية، وصحة الأم والطفل، وتخصص السمعيات، هذا وسيتم توفير كافة أنواع العلاج بالمجان، كما سيتم أيضاً توزيع كوبونات للحصول على حزم من الأغذية للأسر بالتعاون مع مؤسسة بنك الطعام، لسد احتياجات الأسر في الوقت الحالي لحين استقرارها في القريب العاجل في منازلها.





التضامن: 94 مليون جنيه للمشروعات متناهية الصغر بالشيخ زويد ورفح

التضامن: 94 مليون جنيه للمشروعات متناهية الصغر بالشيخ زويد ورفح

التضامن: 94 مليون جنيه للمشروعات متناهية الصغر بالشيخ زويد ورفح

التضامن: 94 مليون جنيه للمشروعات متناهية الصغر بالشيخ زويد ورفح

جاء ذلك حرصا من وزارة التضامن الاجتماعي على تحفيز الأسر للعمل ودوران عجلة الإنتاج.

وكانت نيفين القباح وزيرة التضامن الاجتماعي قد توجهت الى محافظة شمال سيناء حامله معها كافة انواع الدعم لاهاليها وعوائلها صمام الأمان الاول ضد أعدائها ، وقد صاحبها في جولتها اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء ومساعد قائد الجيش الثاني الميداني، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظ متوجهه إلى منطقة الشيخ زويد، لتفقد المساكن الجاري رفع كفاءتها لإزالة آثار العدوان والتخريب، ولتهيئتها لسكن آمن كريم للأسر، ومتوقع الانتهاء من تلك العمليات في غضون ثلاثة أشهر بحد أقصى.