التحقيق مع تشكيل عصابي بحوزتهم قطع أثرية

تباشر النيابة العامة التحقيق والاستماع إلى أقوال الشهود في حادث ضبط 12 متهم بحوزتهم قطع أثرية بمنطقة مصر القديمة.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما توصلت تحريات المباحث لصحة الواقعة وتمكنت من ضبط المتهمين.



وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط 12 شخصا بحوزتهم قطع أثرية بمنطقة مصر القديمة، وذلك أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وتبين تجمع مجموعة من الأشخاص أثناء قيام إثنين منهم بعرض قطعة حجرية يشتبه فى أثريتها.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض كل من (طرف أول "بائعين": شخصين) حال استقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما"، وبحوزتهما قطعة حجريه يشتبه فى أثريتها.. (طرف ثان "وسطاء" : 5 أشخاص).. (طرف ثالث "مشترين": 5 أشخاص).

واعترف المتهمين بعد مواجهتهم بما أسفر عنه الضبط حيث اعترف الطرف الأول بسابقة تعرفهما على الطرف الثانى "الوسطاء" من خلال موقع "فيس بوك" وقيامهما بإيهامهم بعرضهم قطعة أثرية للبيع المضبوطة بحيازتهما وفى سبيل ذلك قام الطرف الثانى بالاتفاق مع مشترى للقطعة، وطلبوا منهم التقابل بمكان الضبط مع الطرف الثالث "المشترى" لإتمام عملية البيع.

بمواجهة الطرف الثانى والثالث بما جاء بأقوال الطرف الأول أيدوها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي السابق نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية اليوم الجمعة من إلقاء القبض على 316 متهمًا من مروجي المخدرات في حملات مكبرة شنتها اليوم بجميع مديريات الأمن، لضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء والمخدرات، لإحكام السيطرة الأمنية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.