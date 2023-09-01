أبرزهم أصالة وكاظم الساهر.. مشاهير ينعون الشاعر كريم العراقي

كريم العراقي.. شاعر وأديب كبير رحل عن عالمنا فجر اليوم الجمعة، وصدم محبيه وأصدقائه الذين أصابهم الحزن وألم الفراق بعد رحيله، ونعاه الكثير من مطربي ومشاهير الوطن العربي عبر حسابتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "اكس" تويتر سابقًا.

"يرتدي شعبي شوكًا والجنائن بابليه لاجئ شعبي مشرد وهو باني الأبجدية أتعيدونَ بلادي إلى العصور الحجرية" كلمات من أحد قصائد الراحل دونها الإعلامي صالح الجسمي ناعيًا كريم العراقي داعيًا له بالرحمة.

وودعه رفيق دربه المطرب العراقي الكبير كاظم الساهر وقال:"الصديق ورفيق الدرب الأستاذ كريم العراقي في ذمة الله رحم الله الفقيد وألهمنا وذويه الصبر والسلوان إنّا لله وإنّا اليه راجعون".

فيما كتب الشاعر والإعلامي اللبناني زاهي وهبي :"كلّما غابَ شاعرٌ انطفأت نجمةٌ وجَفَّ ينبوعٌ وتراجعَ في الأرض منسوبُ الجمال..وداعاً للشاعر الكريم بجمالِ روحِهِ ونصِّهِ كريم العراقي".

وودعته المطربة اللبنانية ديانا حداد وقالت:" رحم الله الأخ والصديق الشاعر الكبير كريم العراقي ..خسارة كبيرة..الله يصبر أهله ومحبينه يا رب إنا لله وإنا اليه راجعون .. ادعوله بالرحمة والمغفرة".

ونشرت لطيفة التونسية صورة لها مع كريم العراقي وعلقت عليها:"أعزى نفسي واعزى عائلتك حبايبى الغاليين عشرة العمر وكل محبينك يا كريم وطيب ووفى ومخلص وصادق ومبدع من مثلك لا يموت كم وجعنى فراقك لكن الدوام لله وحده الف رحمه ونور على روحك يا رفيق الروح ..كريم العراقى فى ذمة الله".

ونعته الكاتبة أحلام مستغماني:" الشمس شمسي والعراق عراقي ما غيّر الدخلاء من أخلاقي.. رحم الله الشاعر العراقي الكبير كريم العراقي الذي كان شمس العراق و إشعاعها في زمن العتمة" .

وقال الشاعر السعودي فهد المساعد:"رحم الله الشاعر الكبير كريم العراقي ..وإن مات كريم ستبقى قصائدة حيّة تشاركنا كل تفاصيل الحياة..عزائي لأهله ومحبيه وللعراق العظيم وأهلها اللي يحبون كريم وهو يحبهم".

وبكلمات مؤثرة ودعه الفنان العراقي نصير شمه، وقال:" اليوم حزين قاتمٌ ومؤلم ، نودع صديقًا عزيزًا وشاعرًا موهوبًا وإنسانا في زمن تغيب فيه الإنسانية..اليوم نودّع كريم العراقي ، كريم الإنسان والمبدع ، الفنان بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى".

واستعاد شمه ذكرياته مع الراحل وقال:"كانت أوقاتنا معًا وهو على سرير المرض وخلال أيام الصحة أوقات ستظل في قلبي إلى الأبد..كريم لم يكن مجرد صديق، بل كان رفيق الأوقات الجميلة والمشاريع الإبداعية.. في مسرحيتنا التي قدمناها في بغداد، كانت لنا أوقات لا تُنسى...أفراحنا معا ونحن نتوقف عند التفاصيل الفنية الإبداعية".

وأضاف:"كان كريم شاعرًا مع نفسه، كان ينبض شعرا وكلماته كانت مرسومة بقلبه وعاطفته وحكمته. امتلك موهبة فريدة استطاع من خلالها ملامسة القلوب والعقول وإلهام الآخرين، بصمته الإبداعية نستطيع ان نراها في كثير من الشعر.. كان علامة وسيبقى في عالم الأدب والفن نبراسا يضيء لأجيال جديدة".

وأكد الفنان العراقي أن الراحل كريم العراقي أنه لم يكن شاعر عابر بل حامل للكلمة بكل معانيها العميقة، وقال:" أحرفه تتلو المشاعر وتثير ذلك الإحساس الجميل الذي يبقى ولا يزول... أشعر بحزن عميق وأفتقده بشدة.. فقدان كريم لن يُعوض أبدًا، ولكن يعزينا أننا نحمل ذكرياته في قلوبنا.. نقدم تعازينا الحارة لأسرته وأحبائه في هذا الوقت الصعب. رحم الله صديقنا العزيز ولتكن ذكراه خالدة كما أعماله".

كما تقدم الإعلامي الإماراتي علي سعيد الكعبي بواجب العزاء لأسرة الراحل كريم العراقي وقال:" رحم الله الشاعر العراقي الكبير كريم العراقي وأحسن اليه ، مات صاحب الكلمة الهادفة الفصيحة المعبرة الساكنة في القلب قبل الذاكرة ، اللهم أجعل معاناته في مرضه كفارة لذنوبه ، خالص العزاء لعائلته والشعب العراقي العزيز".