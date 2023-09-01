محافظ جنوب سيناء يوقع اتفاقية تآخي بين مدينتي شرم الشيخ وهيراكليون اليونانية

في اطار الجولات المكوكية التي يقوم بها من اجل تنشيط السياحة وفتح اسواق أوروبية جديده واعده وبعد يومين من توقيع اتفاقيه للتآخي ما بين مدينتي دهب المصرية ومدينة خرسيخوس (دهب القبرصيه).

قام اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء صباح اليوم بالتوقيع على اتفاقيه للتعاون والتآخي وتبادل الخبرات في العمل السياحى المشترك، ما بين مدينتي شرم الشيخ ومدينه هيراكليون بجزيره كريت اليونانية وقام بالتوقيع من الجانب الاخر فاسيليس لامبرينوس عمده مدينة هيراكليون .

وذلك في حضور السفير عمر عامر السفير المصري باليونان ،وأسقف كنوسو ميثوديوس فيرنيداكيس ،كما تم تبادل الدروع والهدايا التذكارية بين الجانبين .

كما ادلى محافظ جنوب سيناء إلى وسائل الإعلام اليونانية مؤكدا فيها على أهمية التعاون والتأخي مع عدد من المدن السياحية العالمية بقارتي اسيا وافريقيا بهدف زياده التبادل السياحي والثقافي والرياضي وزياده تنوع الاسواق السياحية الواعدة جاء ذلك في حضور عدد من رجال الاعمال المصريين واليونانيين.