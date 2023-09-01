إزالة 4 حالات تعدى على أراضى زراعية بفرشوط

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط برئاسة عزت قناوي رئيس المدينة، من تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفذ إزالة بناء مخالف خارج الحيز العمرانى مخالفا للقانون بزمام قريه العركى التابعة لمركز فرشوط بمحافظة قنا.

جاء ذلك بحضور أحمد محمود رئيس قرية العركي ، حيث تمت الازاله وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وأوضح عزت قناوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، أن الازالة التى تمت عبارة عن تعديات أسوار مبانى بالبلوك الابيض ومونة الاسمنت على الاراضى الزراعية، باجمالى 4 حالات على مساحة 5 قيراط تعدى بالبناء المخالف للقانون ، بزمام الوحدة المحلية لقرية العركى، حيث تمت الازالة.

مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون، وانه سيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين .

يأتى ذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.