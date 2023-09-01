رصف طرق شبين القناطر ضمن مبادرة حياة كريمة

تابع أحمد الفقى رئيس الوحدة المحلية بكفر شبين بمحافظة القليوبية، أعمال رصف طريق بطن الجسر من المزلقان حتى كوبرى المرصافاوية بمسافة 1500 متر تنفيذوالعمل يسير دون معوقات، وذلك فى اطار مبادرة حياة كريمة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبناء على تعليمات عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وتنفيذا برئاسة المحاسب خالد العرفى رئيس مركز ومدينة شبين القناطر بشأن المتابعة المستمرة لمشروعات مبادرة حياة كريمة لتذليل المعوقات وبحضور أحمد الفقى رئيس الوحده المحليه بكفر شبين واستمرار أعمال الرصف على طريق شبين - مشتول بمدينة شبين القناطر بمتابعه اعمال الرصف فى مركز ومدينة شبين القناطر يوميا

واكد رئيس مركز ومدينة شبين القناطر باستمرار اعمال رصف طريق شبين - مشتول بداية من مستشفى الشاملة حتى كوبرى عبودة وكذا تم رش باقى الطريق بالمازوت لتسهيل عملية الرصف والطريق يتبع مديرية الطرق والكبارى، بحضور إدارة الطرق بمجلس مدينة شبين القناطر تنفيذ ورصف الطرق وجارى المتابعة المستمرة بجميع الأعمال بمركز ومدينه شبين القناطر.