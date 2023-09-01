مصرع مسن أطاحت به سيارة نقل

لقي مسن مصرعه أطاحت به سيارة نقل على طريق سماكين الشرق دائرة مركز الحسينية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى الحسينية تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الحسينية بإستقبال "محمد ا م م" 66 سنة مقيم سماكين الشرق دائرة مركز الحسينية "جثة هامدة" وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص تبين مصرعه وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى الحسينية تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.