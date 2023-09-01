جهاز العبور تشجير شوارع المدينة



في ظل الخطة الموضوعة والجهود المبذولة من قبل جهاز مدينة العبور والاهتمام بتطوير ورفع كفاءة كافة الميادين والمداخل الرئيسية والمسطحات الخضراء بالمدينة لتحسين المظهر العام واللائق ولرؤية جمالية افضل للسادة المواطنين.

وبناءا على توجيهات المهندس / احمد رشاد بضرورة الاهتمام بتكثيف المسطحات الخضراء بالمدينة وتطوير وتجميل الميادين ومداخل الأحياء وزراعة مختلف انواع الأشجار والشجيرات الصديقة للبيئة والمناسبة للمناخ المصري بهدف التوسع وزيادة نسبة المسطحات الخضراء ولرؤية بصرية اجمل للسادة السكان وزائري المدينة حفاظا علي الواجهة الحضارية لعروس المدن. حيث تم الانتهاء من اعمال تنسيق الموقع والتسويات وازالة الرتش والصخور والبدء في توريد وزراعة الشجيرات المزهرة المسطحات بالميدان الرابط بين محلية (٦) ومحلية (٥)بدائري الحي الاول بمدخل الحي الثاني وجاري استكمال توريد وزراعه باقي المسطحات تباعا.

#ومستمرين باذن الله في تقديم كل ما هو افضل للمدينة والسادة السكان.