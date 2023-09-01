"القيد" يشارك في أيام فاجا المسرحية بتونس

تلقت مؤسسة س للثقافة والابداع، دعوة لتقديم العرض المسرحى القيد لفرقة اناكوندا المسرحية بقنا فى الدورة العاشرة من مهرجان ايام فاجا العربية للمسرح دورة الفنان أحمد الكشباطى، بمدينة باجة فى دولة تونس خلال الفترة من ١ الى ٧ سبتمبر الحالى، نظرا للنجاح الكبير الذى حققه العرض خلال مشاركته الحالية فى مهرجان ربيع الوفاء للمسرح العربى بمدينة طبرق فى تونس.



قال هيثم الهوارى، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المؤسسة، ان النجاح الكبير الذى حققه عرض القيد جذب اليه مديرى المهرجانات الراغبين فى مشاركة العرض خلال فعالياتهم وخلال تواجد الوفد المصرى فى تونس.

وقد تم الاتفاق مع المخرج صفوان الكشباطى مدير مهرجان ايام فاجا المسرحية، لتقديم العرض المصرى للجمهور التونسى فى باجة، ضمن فاعليات المهرجان الذى يشارك فيه عدد من الدول العربية وهى تونس والعراق والمغرب وموريتانيا وفلسطين وسلطنة عمان و الجزائر وليبيا.

واضاف هيثم الهوارى، رئيس اتحاد المسرحيين الافارقة ورئيس الوفد، ان الوفد المصرى بيتوجه بالشكر للدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة والاعلامى الكبير مصطفى بكرى ود. ايمان نجم رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية على دعمهم الكبير لمشاركة الفرقة فى المهرجانات التونسية .



عرض القيد يدور عن العادات والتقاليد فى صعيد مصر وبطولة عبد الرحيم عطا ، عبد الرحمن عطا ، بوسف محمد ، مدحت محمد ، محمد فارس ، خالد على ، كارم عطا ، سيف هيثم ، وائل ربيع من تأليف وإخراج محمد موسى .