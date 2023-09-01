جهود مكثفة بالدقهلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات على الاراضى الزراعية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها.

واكد "مختار" أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الي تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين..

هذا وقد تابع " مختار" تقرير جهود الوحدة المحلية لمراكز ومدن المطرية وتمي الامديد و السنبلاوين ونبروه وبلقاس لازالة عدد من حالات البناء المخالف والتعدي علي الارض الزراعية ومراجعة تراخيص البناء الصادرة..

قال المحاسب نادر محى الدين رئيس مركز ومدينة المطريةا انه تم متابعة تنفيذ اعمال فك شده خشبية لدور اول علوي بأرض عبدالله بالبر الثاني علي مساحه 80 متر مربع وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة..

واكد المحاسب سيد النخيلي رئيس مركز ومدينة تمي الامديد انه متابعة تنفيذ اعمال إزالة فوريه في المهد بنطاق الوحده المحلية بقريه ظفر حيث تم فك شده خشبيه علي مساحة 190 متر مربع إستعداداََ لصب سقف الدور الأول علوى دون استخراج ترخيص من قبل الجهات المختصة بالمخالفة للقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ وتمت الازالة علي نفقة المخالف وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة..

وأوضح المحاسب احمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين انه تم متابعة تنفيذ ازاله بناحية قرية المخزن حيث تم تنفيذ قرار ازاله رقم(157) لفتح شارع تم غلقه بالمخالفه وتمت الازاله الكليه علي نفقة المخالف، كما تم متابعة تنفيذ إزالة فوريه بناحية قرية شبرا سندى لتعديه على أرض زراعية بمساحة 85 متر مربع عبارة عن حجرتين وصاله ومطبخ وحمام وتمت الازاله الفورية بالتنسيق مع الإدارة الزراعية وعودة الأرض لطبيعتها، كما تم متابعة تنفيذ اعمال ازاله فوريه بأحد الشوارع الفرعيه بقرية طوخ الأقلام داخل الحيز العمرانى عباره عن عدد 2 غرفه تم بناؤها بدون ترخيص علي مساحه 40 متر مربع وتمت الازاله على نفقة المخالف، كما تم متابعة تنفيذ إزاله فوريه لأحد المواطنين بقرية طوخ على ارض زراعيه خارج الحيز العمراني وتمت الازاله علي نفقة المواطن وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونيه حيال جميع المخالفين..

وأشار المحاسب متولي عبد العال رئيس مركز ومدينة بني عبيد إلى انه تم متابعة تنفيذ اعمال إزالة لتعدى أحد المواطنين بتشوين حجارة على أرض زراعية بقرية ميت فارس التابعة لقرية ميت سويد على مساحة 200 متر مربع وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة..

وتابع المحاسب محمد البسيوني رئيس مركز ومدينة نبروه انه تم تكليف السيد،عاطف سعد نائب رئيس المركز للمرور والمتابعة لمراجعة موقف تراخيص البناء الصادرة ومطابقتها للمباني علي ارض الواقع بقري مركز نبروه واتخاذ الاجراءات القانونية حيال كافة المخالفات التي يتم ضبطها حيث تم مراجعة وفحص تراخيص البناء بعدد من القري وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات..

وأضافت غاده الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس انه تم متابعة ومراجعة موقف تراخيص البناء الصادرة ومطابقتها للمباني علي ارض الواقع بقرية الستاموني وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال كافة المخالفات التي تم ضبطها..

هذا وقد أكد محافظ الدقهلية ان الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة ،وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.