ختام فعاليات البرنامج القيادي لتدريب الفتيات «ريحانة» بشباب كفر الشيخ

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، فعاليات برنامج "ريحانه" لتدريب الفتيات ومحطته الأخيرة من مركز التنمية الشبابية بدسوق، برعاية قرينة رئيس الجمهورية، البرنامج تنظمه إدارة تنمية النشء بالمديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب الرياضة وذلك بدعم وتوجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ .

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، أن فعاليات البرنامج بمركز شباب التنميه الشبابيه بدسوق جاءت بمشاركه 70 فتاه من عضوات مراكز شباب إدارات دسوق وفوه ومطوبس، تعريف الفتيات بمبادرة ريحانة وسبب تسميتها، شرح الأهداف التى تسعى المبادرة إلى تحقيقها و التعرف على مهارات التواصل وأهميتها في الحياة .

وأقيمت فاعليات البرنامج بمراكز شباب كفر الشيخ، وتناولت عدد من المحاور الهامة التي تخص الفتاة منها "الاتيكيت _ التغذية السليمة _القيادة النسوية _الجوانب الصحية للفتيات _ريادة الاعمال _ الحقوق القانونيه _الرياضة _المشاركة فى الحياة السياسية" وغيرها من المحاور الهامة .

أدار الورش فتيات ريحانة براءه معتز، منه مسعد، مريم محمد، رحاب منصور، مى محمد، بإشراف الدكتوره جيهان حنفى، رئيس الاداره المركزيه لتنمية النشء وإشراف تنفيذى مصطفي غريب، وكيل المديريه للشباب، بحضور لبنى ابوالقاسم مدير إدارة تنمية النشء، ومتابعه مديرى الإدارات الفرعيه المشاركه.