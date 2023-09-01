وفاة الشاعر كريم العراقي فجر اليوم.. أبرز أعماله الشعرية

كريم العراقي.. نجم لامع في سماء الشعر العربي، وقع خبر وفاته فجر اليوم كالصدمة على قلوب محبيه وزملائه الذين لم يتمكنوا من وداعه حيث رحل في أحد مستشفيات أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن عمر يناهز 68 عامًا، بعد معاناته لفترة طويلة من المرض.

فيما نعى الشاعر عارف الساعدي المستشار الثقافي لرئيس الوزراء العراقي، الراحل الشاعر الغنائي العراقي الشهير كريم العراقي، وكتب منشور صغير على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك:"أنعى لكم الشاعر كريم العراقي الذي رحل فجر هذا اليوم في أحد مستشفيات أبوظبي".

وكان كريم العراقي أحد أبرز وأهم الشعراء العرب وتعامل مع كبار النجوم، وكان معروف عنه ببساطته وتقديمه الشعر المناسب لكافة الطبقات، قدم العديد من الشعر الشعبي والقصائد باللغة العربية الفصحى، بجانب عدد من المسلسلات الإذاعية والمسرحيات والروايات للأطفال.

محطات في حياة كريم العراقي

نستعرض أبرز محطاته الهامة في حياته العملية والشعرية

عمل صحافياً في عدد من المجلات العراقية والعربية.

كانت بداياته مع الشعر الغنائي في بدايات سبعينات القرن الماضي عندما كتب مجموعة أغانٍ للأطفال.

من أشهر أعماله الأولى "عمي يا أبو مركب" للمطرب الراحل فؤاد سالم، (تهانينا يا أيام) لصلاح عبد الغفور و (دار الزمان ودارة) لسيتاهاكوبيان وأغنية (جنة جنة) للفنان رضا الخياط وألحان عباد عبد الكريم و (عمي يبو مركب) لفؤاد سالم و (وي هلة) لأنوار عبد الوهاب و (عرفت روحي أنا) لرياض احمد و (يا أمي) لسعدون جابر و(هلة بيك) أغنية رياضية، وأغنية (الشمس شمسي والعراق عراقي) ألحان وأداء جعفر الخفاف.

كانت نقطة تحوله في الشعر الغنائي حين تعامل مع المطرب العراقي الكبير ورفيق دربه كاظم الساهر في العديد من الأغاني الشهيرة، حيث غنى له الساهر أكثر من 50 أغنية، وكتب له الشاعر السوري نزار قباني: "ابق مزروعاً يا كريم على شفتي كاظم الساهر. واكتب لنا دائماً أحاسيسنا وأحلامنا بأسلوبك الطفولي الجميل".