وصول الأب عباس بعد قتل ابنته لمحاكمته بإيطاليا

وصل والد سامان عباس الي سجن ريجيو إميليا بإيطاليا بعد تسليمه من باكستان المتهم بقتل ابنته ، علي الطائرة القادمة من إسلام أباد "فالكون 900 التابعة للقوات الجوية" بعد منتصف الليل بقليل على مدرج مطار شيامبينو.

وأعلن الوزير نورديو يوم الخميس، قائلا عن نقل الرجل إنها "خطوة إلى الأمام حتى تتمكن العدالة من استكمال مسارها بعد جريمة فظيعة".

وأوضح وزير العدل أنه بعد أشهر من الانتظار، "قبلت حكومة إسلام آباد طلب الوزارة بتسليم شبار عباس، المتهم في ريجيو إميليا بالقتل الوحشي لابنته سامان، التي اختفت من نوفيلارا في ليلة 30 أبريل 2021".



الجدير بالذكر بعد الإجراءات المعتادة، سيتم نقل الرجل المسؤول مع زوجته نازية شاين، وشقيقه حسنين دانيش، وابن أخيه نعمان الحق وإجاز إكرام المشاركون في قتل ابنته سامان، إلى سجن ريجيو إميليا.



علما بأن فقد ذهب موظفو خدمة التعاون الشرطي الدولي التابعة لمديرية الشرطة الجنائية المركزية إلى باكستان لتولي الرجل جنبًا إلى جنب مع الشرطة التابعة لوحدة التحقيق التابعة لقيادة مقاطعة ريجيو إميليا، بتنسيق من مكتب المدعي العام في ريجيو إميليا.



وعلى الفور تم نقل شبار عباس إلى مقر الشرطة القضائية المحلية في مطار الروماني لإبلاغه بمرسوم الحبس الاحتياطي .

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