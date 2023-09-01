سجل المواجهات المباشرة بين نانت ومارسيليا في الدوري الفرنسي

يسعى فريق مارسيليا لاستغلال الدفعة المعنوية الكبيرة والأداء المتميز الذي قدمه في الأسابيع الثلاث الاولى للدوري الفرنسي عندما يحل ضيفا على المتعثر نانت في افتتاح الجولة الرابعة للدوري الفرنسي لكرة القدم .

اوليمبيك مارسيليا نجح خلال الأسابيع الثلاث الاولى للدوري الفرنسي في تحقيق انطلاقة اكثر من جيدة حيث حقق انتصارين وتعادل وحيد في ثلاث مباريات آخرها كام الفوز على بريست على ملعبه بهدفين لهدف ليتساوى في صدارة الدوري الفرنسي مع موناكو .

اما نانت صاحب الملعب في مواجهة الجمعة فهو مازال يعيش فترة من عدم التوازن بعدما تلقى هزيمتين في الجولتين الاولى والثانية قبل ان ينجح في الحصول على أول نقاطه بالتعادل مع موناكو في مباراة درامية كان نانت الطرف الأقرب لتحقيق القوز بعدما تقدم بهدفين مقابل شىء ثم ٣ / ٢ الا انه لم ينجح في الحفاظ على تقدمه حتى النهاية ليكتفى بنقطة وحيدة جعلته في المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري الفرنسي .

التقى نانت مع مارسيليا على مدار تاريخهما ٤٦ مباراة نجح فريق نانت في الفوز في ١٤ مباراة والتعادل في ١٢ مباراة و فاز مارسيليا في ٢٠ مباراة وسجل مهاجمو نانت ٤٦ هدف ودخل مرماهم ٦٠ هدف .

اما عن المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب لويس فونتينيو الخاص بنادي نانت فقد بلغت ٢٢ مباراة فاز نانت في ٩مباراة بينما فاز اوليمبيك مارسيليا في ٦ مباريات وتعادل الفريقين في سبع مباريات وسجل مهاجمو نانت ٢٥ هدف فيما سجل مهاجمو اوليمبيك مارسيليا ٢٣ هدف .

وفيما يلي نستعرض سجل المواجهات العشر الأخيرة بين نانت و اوليمبيك مارسيليا في المسابقات الرسمية :

٥ ديسمبر ٢٠١٨ نانت - مارسيليا : ٣ / ٢

٢٤ أبريل ٢٠١٩ مارسيليا - نانت : ١ / ٢

١٧ أغسطس ٢٠١٩ نانت - مارسيليا : ٠ / ٠

٢٢ فبراير ٢٠٢٠ مارسيليا - نانت : ١ / ٣

٢٨ نوفمبر ٢٠٢٠ مارسيليا - نانت : ٣ / ١

٢٠ فبراير ٢٠٢١ نانت - مارسيليا : ١ / ١

١ ديسمبر ٢٠٢١ نانت - مارسيليا : ٠ / ١

٢٠ أبريل ٢٠٢٢ مارسيليا - نانت : ٣ / ٢

٢٠ أغسطس ٢٠٢٢ مارسيليا - نانت : ٢ / ١

١ فبراير ٢٠٢٣ نانت - مارسيليا : ٠ / ١