أصغر معلقة خشبية في العالم بقياس 1.6 ملم| شاهد

ما ترونه أعلى الخشبة هي أصغر معلقة خشبية في العالم بقياس 1.6 ملم فقط، نحتها فنان هندي بنجاح بعد 10 محاولات سابقة ، والتي منحته موسوعة جينيس للأرقام القياسية "شهادة" على إنجازها.

نحات هندي

ويقول النحات الهندي: إنه يمتلك ثلاثة أرقام قياسية عالمية .. اثنان لمنحوتات قلم رصاص وواحد لأصغر معلقة في العالم، يمكن للعالم أن يعرف أن هذا أيضا نوع من الفن، مطالبا الناس بمتابعة هذا الفن، وحلمي إنشاء معرض واحدليتمكن الناس من زيارته .

يدعى النحات الهندي "براغاباتي" وهو فنان معروف في بلاده ، وبدأ هوايته بعد تخرجه من الجامعة ، وهي حرفة تحتاج دقة وصبرا ومثابرة ، ولديه عشرات الأعمال من المنحوتات الفنية ، نفذ غالبيتها على أقلام رصاص .

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية، بعنوان: بقياس 1.6 ملم فقط.. أصغر ملعقة خشبية في العالم تدخل موسوعة "غينيس".