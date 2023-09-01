"القراءة السريعة" تعرف على أنواعها وأهدافها في مكتبة مصر الجديدة غدًا

تنظم مكتبة مصر الجديدة فى الخامسة من مساء غد، السبت، ندوة تعريفية عن برنامج القراءة السريعة المبنية على تنشيط وتوازن شقى المخ، والتى تهدف الى تحصيل أكبر قدر ممكن من العلم وفي أقصر وقت.

قال الدكتور نبيل حلمى ، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة، تأتى الندوة في اطار استراتيجية الجمعية لمواكبة العالم المتطوّر والمتسارع بطبيعته، فالعلوم تتجدّد كلّ يوم وعلى القارئ إتقان هذه المهارة ليواكب العالم وينهل من علمه الواسع والمتجدد.

يحاضر في الندوة ريم مبروك حلمى، مدربة القراءة السريعة، التى اكدت ان القراءة السريعة هى مهارة يتم اكتسابها من خلال بعض الأساليب التى تزيد من سرعة قراءة الإنسان لنص من النصوص الكبيرة أو الصغيرة مع إحراز الفهم لها فى الوقت ذاته ، وان القراءة السريعة تعمل على زيادة حب القراءة لدى الأشخاص من خلال السرعة وزيادة معدل قرائتهم للكتب في السنة الواحدة .

ويوجد 5 أنواع القراءة السريعة، كل نوع من القراءات الخمس له هدف ومصدر واستراتيجية خاصة به: قراءة التمشيط، قراءة التصفح، قراءة الانتقاء، قراءة النصوص الوظيفية، القراءة على الإنترنيت.

ومن اشهر القراء للقراءة السريعة جون أف كينيدي ، الرئيس الخامس والثلاثون للولايات المتحدة الأمريكية، ولد عام (1917)، بدأ عادياً في القراءة، حيث كان يقرأ (284) كلمة في الدقيقة، تم طور سرعته في القراءة لتصل إلى (1000) كلمة في الدقيقة، وفيما بعد أصبح سرعته في القراءة (1200) كلمة في الدقيقة.

وكان أسرع القراء في أمريكا في ذلك الوقت، وكان يقرأ الكتاب كاملاً قبل وجبة الإفطار، وقرأ شرح الدستور الأمريكي في ليلة واحدة .