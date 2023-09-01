رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق: لا يمكن مقاضاة عمل درامي لم يذكر اسم المتهم الحقيقي

قال المستشار هشام حمودة، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إنه ليس هناك اشكالية في تجسيد الأعمال الدراما التى تحتوي على قصص واقعية للجريمة وشخصيات صدر ضدها أحكام قضائية شريطة عدم الخروج عن القانون.

لا يمكن مقاضاة أي عمل درامي طالما لم يذكر اسم المتهم الحقيقي

وأضاف رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، لـ الوفد، أنه لا يمكن مقاضاة أي عمل درامي طالما لم يذكر اسم المتهم الحقيقي في تسلل أحداث العمل على الشاشة.

وذكر رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، أنه لا يمكن توقيع عقوبة قانونية على عمل درامي طالما لم يرتكب جريمة وفقا لأحكام قانون العقوبات مثل السب والقذف والفعل الفاضح العلني وباقي الأحكام.

دراما الجريمة والتاريخ

ويشار إلى أن الف يلعب دور قوى في تشكيل الوعي، حيث جسدت الدراما المصرية على مدار 60 عامًا جميع طوائف الشعب المصري بأماله وأوجاعه، حيث يعتبر المحتوى المرئي من أهم أسلحة الشعوب وقوتها الناعمة، إلا أن التركيز بشكل مستمر على تمثيل أعمال البلطجة والأفعال الإجرامية الخارجة عن القوانين والدين تعمل على هدم أسس وقواعد الأسر المصرية، وزيادة معدل الجريمة.

كما تحظى الأعمال التي تحتوي على موضوع للجريمة باهتمام الجمهور وهنا يأتي دور الكاتب الذي لا بد أن يخرج عن السيناريو الحقيقي للقصة الواقعية مع مراعاه تجسد العمل الدراما بما لا يخل بالقصة وكذلك في الأعمال التاريخية نظرا لأنها تتكلف مبالغ طائلة من حيث الديكور والملابس.



