ضربه بماسورة حديد.. رفض طعن فنى صيانة أحدث عاهة مستديمة لمواطن

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم" محمد.س" البالغ من العمر 46 عاما ويعمل فنى صيانة تسبب بأحداث عاهة مستديمة لمواطن وأيدت حكم الحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر.

متهم أحدث عاهة مستديمة لمواطن

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء مرسي، وعضوية كل من المستشارين مجدي عبد الحليم، محمود عصر، رافع أنور، محمد أيمن،محمد حبيب، هاني صبري، تامر جاد، توفيق المتناوي، أحمد عبد المعز، محمد سرور، وأمانة سر خالد صلاح، إبراهيم سليم،مصطفى خالد.



وكانت محكمة جنايات المنصورة الدائرة السابعة في قضية النيابة العامة رقم ۳۳٦٩٥ لسنة ۲۰۲۰، أصدرت حكمها بمعاقبة متهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر لتسببه بأحداث عاهة مستديمة لمواطن.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه كال للمجني عليه ضربة بواسطة أداة (طماسورة حديدية استقرت برأسه محدثاً إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطلب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وتقدر نسبتها بحوالي 10% على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أسندت النيابة العامة للمتهم أنه أحرز أداة ماسورة حديدية مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ من الضرورة المهنية او الحرفية.

وعليه حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما أسند إليه من اتهام وألزمته المصروفات الجنائية.

وفي السابق رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم “إسلام.م” وأيدت حكم المؤبد الصادر ضده لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بمحافظة الزقازيق.



ووجهت النيابة العامة للمتهم بحسب ما جاء في أوراق القضة أنه حاز وأحرزجوهراً مخدرا نيات الحشيش (القنب) بقصد الإتجار في غيرالأحوال المصرح بها قانونا.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه حاز وأحرز سلاحا نارياً مشخخنا بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها .

كما تضمنت الاتهامات الموجه للمتهم بأمر الإحالة أنه حاز وأحرز ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري سالفة الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو احرازها، كما حاز وأحرزبغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخناً فرد خرطوش وذلك علي النحو المبين بالأوراق، كما حازوأحرز بدون ترخيص ذخائر طلقات خرطوش مما تستخدم على السلاح أنف البيان .

