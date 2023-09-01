"الأقوى منذ 1949".. الصين تحذر من إعصار ساولا

يهدد الإعصار الكبير ساولا بضرب جنوب الصين مع رياح قوية، لتصدر الأرصاد الجوية تحذيراتها من أنه قد يكون أعتى إعصار تشهده منطقة دلتا نهر اللؤلؤ، في أكثر من 70 عاما.

وقال المرصد في منشور على موقع "ويبو": "قد يصبح ساولا أقوى إعصار يصل إلى اليابسة في دلتا نهر اللؤلؤ منذ عام 1949"، وهو العام الذي تأسست فيه الدولة الصينية الحالية.

ومع المخاوف من ضرب الإعصار الكبير اليوم الجمعة جنوب الصين، مع رياح تعتبر الأقوى في المنطقة على الإطلاق، أُرغم سكان مدينتي هونغ كونغ وشنتشن على الاحتماء.

حالة الطوارئ من المستوى الأول

وأعلنت مقاطعة غوانغدونغ حالة الطوارئ من المستوى الأول وهو الأعلى بسبب الرياح. وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن وزارة النقل الصينية نشرت 16 سفينة إنقاذ وتسع مروحيات إنقاذ في المناطق التي قد يضربها الاعصار.

وقررت مدينة شنتشن (جنوب) التي يبلغ عدد سكانها 17,7 مليون نسمة "إغلاق المكاتب والمتاجر والأسواق اعتبارا من الساعة 16,00 (08,00 ت غ) وتعليق وسائل النقل العام اعتبارا من الساعة 19,00" بحسب بيان صادر عن هيئة إدارة الطوارئ حذرت فيه من أن الإعصار "قد يسبب عاصفة قوية في المدينة".

تحذير بأعلى المستويات

وأصدرت الصين تحذيرا بأعلى المستويات "في المناطق الساحلية الممتدة من هويلاي إلى هونغ كونغ"، وأعلنت مقاطعة غوانغدونغ حال الطوارئ من المستوى الأول، بسبب الرياح.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إن وزارة النقل الصينية نشرت 16 سفينة إنقاذ و9 مروحيات إنقاذ في المناطق التي قد يضربها الاعصار.

وقررت مدينة شنتشن التي يبلغ عدد سكانها 17.7 مليون نسمة "إغلاق المكاتب والمتاجر والأسواق اعتبارا من الساعة 16:00 (08:00 ت غ) وتعليق وسائل النقل العام اعتبارا من الساعة 19:00" بحسب بيان صادر عن هيئة إدارة الطوارئ، حذرت فيه من أن الإعصار "قد يسبب عاصفة قوية في المدينة".

وأضافت الهيئة "باستثناء موظفي الاستجابة للحالات الطارئة وموظفي تأمين سبل العيش، يُنصح بعدم الخروج الى الشارع"، موضحة أن "المدينة ستفتح جميع الملاجئ ليتمكن الجميع من الاحتماء فيها".



إشارات تحذيرية أعلى من الأعاصير المدارية

من ناحية أخرى، استغل راكبو الأمواج قوة الرياح التي يتوقع أن تصل سرعتها إلى 63 كلم في الساعة لممارسة رياضتهم المفضلة مع امواج عاتية ناتجة عن اقتراب الإعصار.

ومن النادر أن يضرب إعصار هونغ كونغ بشكل مباشر، لكن المرصد قال إنه "سيقيم الحاجة لإصدار إشارات تحذيرية أعلى من الأعاصير المدارية" مساء.

وكثيرا ما يتعرض جنوب الصين للأعاصير التي تتشكل في المحيطات الدافئة شرق الفيليبين في الصيف والخريف ثم تتجه غربا.

على الرغم من أنها قادرة على احداث اضطرابات موقتة في المدن مثل هونغ كونغ وماكا، إلا أن الأعاصير تسبب عددا أقل بكثير من الضحايا والأضرار، وذلك بفضل معايير البناء الأكثر صرامة وأنظمة إدارة الفيضانات المطورة.

وبسبب مرور الإعصار ساولا مطلع الأسبوع في شمال الفيليبين، نزح آلاف الأشخاص ولم يتم الإبلاغ عن ضحايا

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