ناقد موسيقي: مهرجان العلمين خلق حالة من الزخم للمدينة الجديدة (فيديو)

قال الناقد الموسيقي مصطفى حمدي، إنّ إنطلاق مهرجان العلمين هذا العام مولد لمهرجان غنائي وترفيهي في المنطق وقد يكون الاكبر في الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة.

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مدينة العلمين الجديدة

وأضاف “حمدي” في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "حالة الزخم الفني التي أحدثها في مدينة العلمين الجديدة كان أمرا ضروريا ومطلوبا، حيث نؤسس لمدينة جديدة ومجتمع جديد، وهي أقرب إلى مصيف أو واجهة سياحية واستثمارية جديدة".

فاعليات فنية وثقافية وترفيهية وسياحية

وتابع الناقد الموسيقي: "كان من المطلوب أن تكون هناك فاعليات فنية وثقافية وترفيهية وسياحية في ظل فترة الصيف التي تعتبر موسم الحفلات والمهرجانات، ولم يكن لدينا مهرجان بهذا الشكل، فقد كان لدينا مهرجانات موسيقية وغنائية متخصصة مثل مهرجان الموسيقى العربية أو محكى القلعة، ولها هوية معينة، ولم يكن لدينا مهرجانا شاملا يتسع لكل الأفكار الموسيقية المتنوعة ويجلب النجوم".