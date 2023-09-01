الجمعة 01 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

مذيعة: مهرجان العلمين قدم صورة مشرفة عن مصر(فيديو)

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

قالت الإعلامية جومانا ماهر، إن أمس الخميس شهد 4 فعاليات لنجوم الأغنية الشعبية والأندرجراوند ضمن فعاليات مهرجان العلمين، مثل عمر كمال وأبو واللذين قدما مجموعة كبيرة من الأغاني التي يحبها الجمهور ويتفاعل الشباب معها بشكل كبير، مشددةً على أن هذا المهرجان وُلد كبيرا.

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 العلمين الجديدة

وأضافت “ماهر” خلال تقديمها برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "نقل الحفلات على العديد من القنوات الفضائية كان أمرا مؤثرا بشكل كبير في متابعتها ومعرفة ما يحدث في العلمين الجديدة".

مهرجان العلمين صورة مشرفة عن مصر

وأشارت إلى أنها سعيدة بالحالة التي أحدثها المهرجان منذ انطلاقه في 13 يوليو، حيث قدم للعالم كله صورة مشرفة عن مصر والفن المصري والسياحة في أجمل شواطئ البحر المتوسط، وكان هناك رواجا وسائحين كثر سواء من العرب أو الأجانب. 
 

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