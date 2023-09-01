ارتفاع غير مسبوق فى أسعار شنط المدارس والزى المدرسى بقنا | صور

تشهد اسواق ومعارض بيع الشنط المدرسية والزى المدرسى بمحافظة قنا، خلال تلك الأيام ومع قرب بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024، تشهد ارتفاعا غير مسبوق فى أسعار بيع المستلزمات المدرسية، كشنط المدارس والزى المدرسى وشنط السفر وغيرها من المستلزمات المدرسية، البعض ربط ارتفاع الأسعار بتحرك سعر الدولار الجمركى وغيره من ارتفاع طال كافة مستلزمات الإنتاج .

"الوفد" أجرت جولة استطلاعية شملت معارض ومحال بيع الشنط والزى المدرسى بشوارع قنا، وذلك لتعرف على الأسعار ومعرفة ما اذا كان هناك مبالغة في الاسعار سببها الباعة او بين المحال التجارية وبعضها البعض ام لا .

فقد سجلت ارخص شنطة مدرسية محلية الصنع 120 جنيها، فى حين تراوح سعر الشنط المصنوعه من خامه أعلى ما بين بين 170 إلى 250 جنيها لشنطة المصنوعه بخامات محلية، فى حين تراوحت اسعار الشنط المستوردة ما بين 280 وحتى 370 جنيها لشنطة الواحدة.

وبدأت أسعار الزى المدرسى للفتيات من تلاميذ المرحلة الابتدائية من 280 جنيه، لزى الواحد، فى حين تراوح سعر الزى المدرسى لطلبة المرحلة الإعدادية والثانوية ما بين 350 و380 جنيها.

وعن أسعار شنط السفر التى يقبل عليها ويشتربها طلاب وطالبات المرحلة الجامعية، والتى ارتفعت أسعارها هى الأخرى لأرقام خيالية فقد تراوح سعر اقل شنطة سفر، وهى الحجم الأصغر فى الشنط الموجودة فى السوق ل650 جنيها، فى حين بلغ سعر الشنط الحجم المتوسط والكبير منها، ما بين 800 و950 و1000 جنيها للشنطة الواحدة.

و اكد أصحاب المحال التجارية والمعارض والعاملين فيها، ان هناك غلاء فى أسعار الشنط والزى المدرسى بواقع لا يقل عن 50%عن أسعار العام الماضى، موضحين ان تحريك سعر الدولار الجمركى وما تبعه من ارتفاع فى أسعار مستلزمات الإنتاج واسعار النقل والشحن وغيره كان له تاثيرة الكبير على إرتفاع اسعار مستلزمات المدارس هذا العام موضحين ان هناك تراجع فى الإقبال هذا الموسم مقارنتا بالاعوام الماضية.