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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 فلسطينيين في نابلس وطولكرم

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في نابلس وطولكرم طالت 5 فلسطينيين، ويأتي ذلك فيما يواصل أربعة معتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم عن الطعام، رفضا لاعتقالهم.

 

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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر أمنية قولها "إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت أحياء عدة من مدينة نابلس، واعتقلت فلسطينيين اثنين بعد أن فتشت منزليهما".

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة فلسطينيين من بلدة صيدا شمال طولكرم، بينهم أسير محرر، عقب مداهمة منازلهم في البلدة. 

وفي السياق، يواصل أربعة معتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم عن الطعام، رفضا لاعتقالهم.

وأكد نادي الأسير في تصريح سابق، أن إدارة سجون الاحتلال تواصل إجراءاتها التنكيلية بحق المضربين عن الطعام، وتحتجزهم في ظروف قاسية داخل الزنازين، وتضغط عليهم نفسيًا وجسديًا، في محاولة لثنيهم عن الاستمرار في إضرابهم.

وأضاف أن الأوضاع الصحية للمضربين عن الطعام تتفاقم فعليًا مع مرور الوقت، مع الإشارة إلى أن ثلاثة من المضربين كانوا قد خاضوا إضرابات طويلة سابقًا، أثرت فعليًا في أوضاعهم الصحية.

يشار إلى أنه منذ عام 2011، تجاوزت عدد الإضرابات الفردية 440 إضرابا، جلها ضد الاعتقال الإداري.

يُذكر أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ أكثر من 1200 معتقل، وهذه النسبة هي الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى.

 

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