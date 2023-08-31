الخميس 31 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

قوات الاحتلال تقتحم عزاء طفل شهيد بالقدس

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عزاء الطفل الفلسطيني خالد الزعانين في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، واعتقلت فلسطينيا من داخل العزاء.

 

txt

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 13 فلسطينيًا بالضفة الغربية

txt

بحماية شرطة الاحتلال.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية بالقدس، اليوم الخميس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أسامة عرفات عمرو (18 عاما) من بيت عزاء الطفل الشهيد الزعانين، واعتدت على الأهالي المتواجدين في بيت العزاء بالضرب، وأخلت المتواجدين فيه.
وكانت شرطة الاحتلال أطلقت النار صوب الطفل خالد سامر الزعانين (14 عاما) قرب باب العامود، مساء أمس، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، وترك ينزف دون تقديم أي إسعافات له، ليرتقي شهيدا.

وفي وقت سابق، استشهد شاب فلسطيني، برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب باب العامود في مدينة القدس المحتلة، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأفادت مصادر فلسطينية في المدينة المحتلة بأن عناصر من شرطة الاحتلال أطلقوا النار صوب شاب قرب باب العامود؛ ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، وترك ينزف دون تقديم أي إسعافات له، ليرتقي شهيدا.

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشاب نفّذ عملية طعن، أدت إلى إصابة مستوطن بجروح متوسطة.

وأظهرت مقاطع فيديو الشاب وهو ملقى على الأرض وينزف دما، وسط انتشار لشرطة الاحتلال وتجمع للمستوطنين في المكان.

واعتدت شرطة الاحتلال على عدد من الصحفيين الفلسطينيين وأبعدتهم عن المكان.

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

مواد متعلقة

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في البلدة القديمة بالقدس

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الخليل

جيش الاحتلال يصيب فلسطينيًا بالرصاص بدعوى محاولته القيام بعملية دهس

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 21 فلسطينيًا من الضفة الغربية المحتلة