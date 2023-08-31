قوات الاحتلال تقتحم عزاء طفل شهيد بالقدس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عزاء الطفل الفلسطيني خالد الزعانين في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، واعتقلت فلسطينيا من داخل العزاء.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية بالقدس، اليوم الخميس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أسامة عرفات عمرو (18 عاما) من بيت عزاء الطفل الشهيد الزعانين، واعتدت على الأهالي المتواجدين في بيت العزاء بالضرب، وأخلت المتواجدين فيه.

وكانت شرطة الاحتلال أطلقت النار صوب الطفل خالد سامر الزعانين (14 عاما) قرب باب العامود، مساء أمس، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، وترك ينزف دون تقديم أي إسعافات له، ليرتقي شهيدا.

وفي وقت سابق، استشهد شاب فلسطيني، برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب باب العامود في مدينة القدس المحتلة، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأفادت مصادر فلسطينية في المدينة المحتلة بأن عناصر من شرطة الاحتلال أطلقوا النار صوب شاب قرب باب العامود؛ ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، وترك ينزف دون تقديم أي إسعافات له، ليرتقي شهيدا.

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشاب نفّذ عملية طعن، أدت إلى إصابة مستوطن بجروح متوسطة.

وأظهرت مقاطع فيديو الشاب وهو ملقى على الأرض وينزف دما، وسط انتشار لشرطة الاحتلال وتجمع للمستوطنين في المكان.

واعتدت شرطة الاحتلال على عدد من الصحفيين الفلسطينيين وأبعدتهم عن المكان.

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