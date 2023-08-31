فضيحة جديدة في جيش الاحتلال الإسرائيلي.. وسائل إعلام عبرية تُوضح

كشف وسائل إعلام عبرية، عن حادثة غير عادية بـ "جيش الاحتلال الإسرائيلي" في قاعدة "تساليم" الجوية، مُشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق بشأنها.

أفادت "القناة 14" الإسرائيلية بسرقة مدفع رشاش من نوع "ماغ" كان مثبتًا على مدرعة من نوع "تايغر" بينما الجنود في داخلها نائمين.

أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقًا في الحادثة.

وقوع عملية سطو على قاعدة للجيش:

في يونيو، أعلن الجيش الإسرائيلي عن وقوع عملية سطو على قاعدة للجيش وسرقة مدفع رشاش من طراز "ماغ".

قالت إذاعة الجيش في تغريدة على "تويتر": "حادثة أخرى لسرقة ذخيرة من قاعدة الجيش الإسرائيلي في النقب جنوبي إسرائيل".

أضافت أنه تمت سرقة مدفع رشاش من نوع "ماغ" الأسبوع الماضي، من قاعدة جفعاتي الجوية.

ذكرت أن الجنود نصبوا المدفع بالقرب من ناقلة جنود مدرعة، إذْ تدربوا، ليقوم اللصوص هناك بسرقته، لافتة إلى أن القوات الإسرائيلية فتحت تحقيقًا في الحادثة.

أوضحت الإذاعة العبرية أن المتحدث باسم الجيش أكد التفاصيل.