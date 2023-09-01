الأرصاد تعلن انخفاض درجات الحرارة بداية من اليوم (شاهد)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّه بداية من اليوم ستشهد البلاد انخفاضا طفيفا وتدريجيا في قيم الحرارة في معظم الأنحاء.

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وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ هذا الامر يرجع إلى تأثرنا بارتفاع امتداد مرتفع العروض الوسطي على سطح الأرض مع وجود كتل هوائية معظمها قادم من جنوب أوروبا، وهي تتسم بالاعتدال والانخفاض في درجات حرارتها، و امتداد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا ويعمل على وجود السحب المنخفضة قي الصباح، بحيث بحجب حزء كبير من أشعة الشمس وتلطف من الجو بشكل كبير.

المنخفض الجوي يقلل نسب الرطوبة

وتابعت أن المنخفض الجوي يقلل نسب الرطوبة، مما يقلل الشعور بالرطوبة المرتفعة في الجو ويساعد على انخفاض قيم الحرارة وخصوصًا في فترة النهار وخصوصًا فترات الظهيرة، لافتةً إلى أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبري ما بين 80% إلى ٨٥% مقابل 90% إلى 95% على السواحل الشمالية.

المنخفض الجوي

وواصلت: "هناك عوامل موجودة منا مثل المنخفض الجوي وهو ما يؤدي إلى توزيع الرطوبة على عمود الهواء ككل، ونراها على شكل سحب ولا نشعر بها بالشكل الكبير رغم وجودها، بالإضافة إلى وجود نشاط للرياح في معظم المحافظات ما يقلل الإحساس بنسب الرطوبة.

ويشهد يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل انخفاضا تدريجيا على معظم محافظات الجمهورية.