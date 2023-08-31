بتكلفة 130 مليون جنيه..
الكهرباء توقع عقد مشروع إحلال جزء من الخط الهوائى طناش- إمبابة
استمراراً لجهود الدولة المصرية وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء على جميع أنحاء الجمهورية وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء اليوم عقد مع الائتلاف المكون من شركة إنرجيا للطاقة والتليكوم سليوشنز وشركة إنرجيا لكابلات الطاقة وذلك لتنفيذ مشروع إحلال جزء من الخط الهوائى طناش / إمبابة جهد 66 ك.ف بطول 2,6 كم.
ويتضمن العقد توريد وتركيب كابلات قطاع 1×800 مم2 وكابلات الألياف الضوئية بملحقاتها وتوريد وتركيب برج طراز E90SS.
يهدف المشروع إلى إزالة تعارض جزء من الخط الهوائى مزدوج الدائرة طناش / إمبابة مع إنشاء مونوريل 6 أكتوبر.
وتبلغ تكلفة المشروع حوالى 130 مليون جنيه مصرى ويتم التمويل من المشروعات الاستراتيجية ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 10 شهور.
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