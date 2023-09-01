الجمعة 01 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

غالية بن علي وهشام خرما في مهرجان القلعة

غالية بن علي
غالية بن علي

تتوالى فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء 31 الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حيث يقام حفلين متتاليين مساء الاحد 3 سبتمبر على مسرح المحكى.

 

ففى الثامنة مساء يقدم المؤلف الموسيقى وعازف البيانو هشام خرما حفلا يتضمن مجموعة من مؤلفاته الموسيقية الخاصة منها اندلس، فيرست ڤواياچ، كون، هوب،ڤالي اوف ذا كينجز، الحكاية، كويست، الايمان والعصر، مراكش، البداية، اليقين، الغروب،
لوست والنهاية.

و فى العاشرة مساء تتغنى التونسية غالية بن على بعدد من اعمالها الخاصة اضافة الى نخبة من اعمال زمن الفن الجميل منها  روح، بلغوها، تونس، دع عنك، الم مسكنى، هيمتنى، يا مسافر وحدك، لاموني اللي غاروا منى، عرفت الهوى، الف ليلة وليلة وغيرها .

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