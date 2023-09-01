اقتصادي: توطين الصناعة المحلية يجعل المنتج المصري يغزو جميع أنحاء العالم

قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تسعى لتعزيز وتوسيع القاعدة الصناعية وإسهامها في دعم الصناعة المصرية بشكل كامل، وأيضًا زيادة حجم الصادرات المصرية وغزوها إلى دول العالم أجمع وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأكد خضر، أن توطين الصناعة المحلية سوف يساهم في تعظيم القيمة المضافة وزيادة الدخل القومي المصرى وأيضًا تلبية احتياجات السوق بما يوفر العملة الصعبة، لافتًا إلى أنها أيضًا تدعم الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ مشروعات قومية واستراتيجية لخلق وتعزيز فرص العمل وتحقيق انخفاض معدل البطالة وكذلك تحسين مستوى المعيشة وزيادة القدرة الإنتاجية.



وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن مصر تتميز بموقع جغرافى فريد، واستقرار أمنى وسياسى، إضافة إلى تهيئة البيئة والمناخ المناسب للاستثمار، وهو ما يسهم في خلق مناطق وتجمعات صناعية يمكن من خلالها جذب المؤسسات المحلية والأجنبية وتوطيد العلاقات الدولية وتعزيزها السياسى والاقتصادى وتشجيع الشراكة والتحالفات.

وأشاد، أخضر، بحرص الدولة المصرية على توطين الصناعة خاصة في قطاع النقل، وسعيها على توفير العديد المتطلبات اللازمة للبنية التحتية، وما يترتب عليها من نقل التقنية الحديثة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطنى وخاصة فى مجالات تحديث نظم الإشارات والوحدات المتحركة لمترو الأنفاق والسفن التجارية وتوطين صناعة الوحدات المتحركة فى مصر، مما يسهم فى أعمال تصدير المحاصيل والخضراوات المصرية للخارج والسعى إلى بناء أسطول تجارى مصرى وطنى قوى لنقل التجارة المصرية وغزو المنتج المصرى إلى جميع أنحاء العالم.