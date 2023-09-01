أوكرانيا تستهدف بلدة روسية تضم محطة نووية بالمسيرات

هاجمت أوكرانيا، اليوم الخميس، بلدة كورتشاتوف الروسية التي تضم محطة للطاقة النووية بطائرتين مسيرتيين خلال وقت مبكر من صباح الجمعة، حسب ما قال رومان ستاروفويت حاكم منطقة كورسك الروسية.

وقال ستاروفويت، عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "هاجمت طائرتان مسيرتان كورشاتوف صباح اليوم، ولحقت أضرار بمبنى إداري وآخر سكني.، مؤكدًا توجه الخبراء إلى مكان الحادث لتقييم الأضرار".

وأوضح أن خدمات الطوارئ تقيّم الأضرار التي لحقت بمبنى إداري وآخر سكني جراء الهجوم.

ولم يشر ستاروفويت إلى وقوع أي ضرر بمحطة كورسك للطاقة النووية أو يقدم تفاصيل عن المبنيين المستهدفين.

وفي السياق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية صد هجوم واسع شنته قوات كييف على مدينة أرتيوموفسك من جهة قريتي بيرخوفكا وياغودنوي في جمهورية دونيتسك، وتكبيدها خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد، اليوم الجمعة.

ويذكر أن مدينة أرتيوموفسك تقع شمال دونيتسك، حيث تمكن الجيش الروسي من تحريرها وطرد القوات الأوكرانية منها بالكامل في مايو الماضي، ويعد مثلت أرتيوموفسك مركزا لوجستيا استراتيجيا هاما لإمداد قوات كييف على جبهة دونيتسك.

كما أحبطت روسيا، الجمعة، هجوما ليليا جديدا بمسيرة في منطقة موسكو، على ما أفاد رئيس بلدية العاصمة بدون أن يذكر وقوع ضحايا أو أضرار.

وأعلن سيرغي سوبيانين عبر تلغرام أن "قوات الدفاع الجوي قرب ليوبيرتسي (ضواحي شرق موسكو) أحبطت محاولة جديدة لتوجيه مسيّرة" إلى موسكو.

وأضاف: "لم تسجل إصابات ولا أضرار بحسب المعلومات الأولية"، مشيرا إلى أن أجهزة الطوارئ انتشرت في الموقع.

وأعلنت روسيا تدمير مسيّرة أوكرانية الخميس في منطقة موسكو، في هجوم لم يوقع ضحايا بحسب سوبيانين.

كما أسقطت مسيّرة في منطقة بريانسك المحاذية لأوكرانيا بدون التسبب بضحايا أو أضرار، وفق ما أورد الحاكم ألكسندر بوغوماز في وقت متأخر مساء الخميس عبر تلغرام.

وازدادت في الأسابيع الأخيرة الهجمات بواسطة مسيّرات ضد الأراضي الروسية وشبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو عام 2014، مستهدفة خصوصا العاصمة الروسية، في إطار الهجوم المضاد الذي تشنه كييف منذ أوائل يونيو.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: