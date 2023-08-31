عاجل
يسري نصر الله: "كل فيلم تجربة مميزة في حياتي" الآلة الحاسبة بـ 900 جنيه.. "الوفد" تتابع أسعار المستلزمات المدرسية من الفجالة "العدل فوق الجميع"|موال يعيد بدرية السيد للأنظار مرة أخرى والسبب سفاح الجيزة اكتشاف كنز مخفي تحت كبسولة زمينة (فيديو) لقطات مرعبة لطائرة ركاب وسط عاصفة شديدة (فيديو)
الخميس 31 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الناتو يُعلن الشرط الأهم لانضمام أوكرانيا إلى الحلف

الناتو وأوكرانيا
الناتو وأوكرانيا

أكد ممثل جمهورية التشيك لدى حلف "الناتو"، ياكوب لاندوفسكي، أنه يتوجب على أوكرانيا أن تُحدد ضمن أي حدود ستنضم إلى الحلف، مُشددًا على أن المعيار الأهم هو استقرار هذه الحدود، حسبما أفادت وكالة "بلومبيرج"، مساء اليوم الخميس.

txt

صحيفة بريطانية تكشف عن تفاصيل اجتماع سري بين قادة الناتو وأوكرانيا

txt

الناتو ينفي اتخاذ القرار النهائي بتوريد المُقاتلات لأوكرانيا

وتلقت "بلومبيرج" عن لاندوفسكي، قوله: "يجب أن تنتهي حالة عدم الاستقرار والعداء المرتبطة بالأزمة الأوكرانية، وفي النهاية أوكرانيا وحدها هي الجهة المخولة والمسؤولة عن تحديد وترسيم هذه الحدود، بشرط أن تكون مستقرة".

الانضمام إلى حلف الناتو

وأشار إلى أن أوكرانيا ستتمكن من الانضمام إلى حلف الناتو، عقب انتهاء العملية الروسية العسكرية الخاصة في أراضيها، واستقرار حدودها، لافتا إلى أن "اتفاقية السلام مع موسكو ليست مدرجة ضمن الشروط اللازمة لعضوية كييف في حلف الناتو".

وأوضح لاندوفسكي أن المعيار الأهم للعضوية سيتمحور حول ما إذا كانت أوكرانيا ستتمكن من المساهمة في ضمان أمن الحلف العسكري

واعتبر مدير المكتب الخاص لأمين عام حلف "الناتو"، ستيان جنسن، منتصف شهر أغسطس الجاري، أن أوكرانيا يمكن أن تنضم إلى الحلف مقابل التنازل عن جزء من أراضيها لروسيا.

ووفقًا له، فقد نوقشت هذه المسألة من قبل قادة الحلف، إلا أنه عاد وتراجع عن تصريحه فيما بعد ووصفه بأنه خطأ.