ﺿﺤﻴﺔ «أﺗﻮﺑﻴﺲ اﻟﺘﺠﻤﻊ»: «ﻋﺎوزة ﺣﻘﻰ»

قبل 4 سنوات كانت تعيش نادية حياة هادئة مرتبة، تدب فيها روح النشاط والحيوية، لكن ثمة تغيرا طرأ على حياتها فقلبها رأسا على عقب، وحولها إلى جحيم.

قالت «السيدة الخمسينية» لـ«الوفد» أبحث عن حقى منذ 4 سنوات بسبب سائق طائش حول حياتها إلى جحيم بعد أن صدمها بأتوبيس مدرسة خاصة.

وقفت السيدة المسكينة تستند إلى عكازها خوفا من السقوط بعد أن فشلت قدماها فى تحمل جسدها.. مرتدية نظارة كبيرة سوداء، تحمل حقيبة مليئة بالأوراق والفحوصات الطبية، باحثة عن حقها المهدور.

وقالت نادية على كمال الدين محمود، حاصلة على بكالوريوس تجارة فى العقد الخامس من العمر، فى بداية حديثها إنها تعرضت لحادث سير عام 2019، على يد سائق أتوبيس تابع لإحدى المدارس الأجنبية بمنطقه القاهرة الجديدة.

وأضافت أن ذلك حدث أثناء تواجدها بالصدفة على أحد الأرصفة بمحل إقامتها، وتم نقلها على الفور إلى مستشفى البنك الأهلى لإسعافها، وإنقاذ حياتها، تم تحرير محضر بالواقعة.

وتابعت فى حديثها أنه بالكشف الطبى تبين وجود نزيف داخلى وارتجاج بالمخ، فتم عمل تقرير طبى بحالتها، وبسبب قلة الإمكانيات المادية تم نقلها إلى مستشفى آخر، وهناك تم إسعافها، ولكنها فوجئت بكتابة تقرير طبى مخالف للواقعة، وبعدها عادت إلى مسكنها محملة بسيارة إسعاف.

وأشارت: فى اليوم التالى توجهت إلى المستشفى العام الجوى وبعد إجراء الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة أكد الأطباء لى أن حالتى الصحية متدهورة بسبب حدوث نزيف داخلى والحاجة إلى رعاية صحية خاصة، وبالفعل بدأت فى رحلة العلاج داخل المستشفى، وأكدت أنه فور تمكنها من الحركة حررت دعوى قضائية ضد السائق، لكنها تفاجأت بصدور حكم بالحبس شهرا ضده، وتغريمه ألف جنيه بسبب تزويره فى الكشف الطبى الخاص بها.

وأوضحت أنها حررت شكوى بمكتب النائب العام وتم تقييد الشكوى تحت رقم عرائض 39488 لسنة 2022 وأرفقته بجميع المستندات الدالة على صحه كلامها، وأنها ليس افتراءات، وكان من أهمها التقارير الطبية الخاصة بها والتى تثبت حالتها الصحية التى تعرضت لها خلال الحادث.

وذكرت السيدة الحزينة أنها حاولت كثيرا وصول شكواها إلى الجهات المعنية، خاصة أن هذا الحادث تسبب فى تدهور حالتها الصحية، وتسبب فى تحويل جسدها إلى فريسة للأمراض المزمنة، ولكن دون جدوى، الأمر الذى دفعها إلى أقامه دعوى قضائية بالتعويض ضد السائق الذى تسبب فى تلك الحادث والمقيدة برقم 597 لسنه 2022 بمحكمه القاهرة الجديدة.

واستكملت فى حديثها بأنها منذ فترة قصيرة اكتشفت انتشار الأورام الخبيثة فى جسدها بسبب ضعف المناعة جراء الحادث، فحاولت التقدم بطلب إلى المحكمة لعرضها على لجنة ثلاثية من الطب الشرعى لإضافة الأمراض الجديدة التى طرأت عليها، لكنها فشلت فقررت اللجوء الى جريدة الوفد لإيصال صوتها إلى المسئولين لرفع الظلم الواقع عليها ومساعدتها فى تشكيل لجنة ثلاثية من الطب الشرعى للكشف الطبى عليها، وإضافة ما استجد من الأمراض التى طرأت عليها ومساعدتها فى الحصول على التعويض المناسب، ومنحها فرصة العلاج على نفقة الدولة بالخارج.