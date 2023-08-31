عمرو عبد الجليل يعلن تفاصيل موعد صلاة جنازة وعزاء شقيقه
كشف الفنان عمرو عبد الجليل عن تفاصيل موعد ومكان صلاة الجنازة وعزاء شقيقه الراحل.
أشار عمرو عبد الجليل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: "صلاة الجنازة على شقيق الفنان عمرو عبد الجليل غدا بعد صلاة الجمعة من مسجد المدينة المنورة أبراج عثمان .. المعادي والعزاء غدا الجمعة في مسجد عمر مكرم".
وكان عمرو عبد الجليل أعلن الخميس وفاة شقيقه هشام، وكتب عبر صفحته في فيسبوك: "البقاء لله في اخي العزيز هشام عبد الجليل .. ربنا يصبرنا ويرحمك يارب .. نسألكم الدعاء اللهم ارحمه واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار".
فيلم أولاد حريم كريم
من ناحية اخري، يذكر أن عمرو عبد الجليل يشارك في فيلم "أولاد حريم كريم"، الذي يعرض حاليا في السينمات، من بطولة مصطفى قمر، وداليا البحيري، وبسمة، وبشرى، وخالد سرحان ورنا رئيس، وتيام قمر، وهنا داود.
مسلسل الأجهر
كما شارك عمرو عبد الجليل في موسم رمضان 2023 من خلال مسلسل "الأجهر"، مع عمرو سعد ودرة وسيد رجب وناهد السباعي ونخبة من النجوم.
أحداث مسلسل الأجهر
المسلسل من تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي، ومن إخراج ياسر سامي، وتدور أحداثه حول شخصية "يوسف" الذي يتم اتهامه في قتل والدته، فيهرب ويغير هويته ويسعى للوصول للقاتل.
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