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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

اندلاع حريق داخل منزل بقرية النويرة ببني سويف

حريق منزل
حريق منزل

أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، بالتعاون مع الأهالي، اليوم الأحد حريقا شب في منزل بقرية النويرة بمركز إهناسيا  دون وجود خسائر بشرية أو إصابات  وجار التحقيق لمعرفة أسباب الحريق وملابساته، وحصر الخسائر.

نشوب حريق في منزل بقرية النويرة

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا يفيد نشوب حريق في منزل بقرية النويرة بمركز اهناسيا، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء لإخماد النيران ومنع امتدادها للمنازل المجاورة.

سيارتا إطفاء لإخماد الحريق

ودفعت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف بسيارتي إطفاء إلى مكان الحريق وتم السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة، حيث تبين أن الحريق شب في منزل بالقرية دون وجود خسائر بشرية أو إصابات.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق للمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بندب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق وملابساته، كذلك تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

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