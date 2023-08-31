الخميس 31 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

73 وفاة.. حصيلة ضحايا حريق جوهانسبرج حتى الآن

حريق جنوب إفريقيا
حريق جنوب إفريقيا

أكدت السلطات في جنوب أفريقيا، ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع في مبنى متعدد الطوابق بمدينة "جوهانسبرج" إلى 73 قتيلا وأكثر من 52 مصابا.

 

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وفاة 63 شخصًا في جنوب إفريقيا إزاء حريق ضخم داخل مبنى

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وحذر المتحدث باسم خدمات الطوارئ روبرت مولودزي، حسبما أوردت وكالة الأنباء الحكومية الجنوب افريقية، اليوم /الاثنين/ - من احتمالية ارتفاع عدد الوفيات حيث أن المزيد من الأشخاص مازالوا محاصرين بالداخل، مشيرا إلى أن هناك عوائق في كل مكان مما جعل من الصعب عليهم الفرار.

من جانبه، وصف رئيس بلدية جوهانسبرج للسلامة العامة ماجسيني تشواكو، متحدثا إلى وسائل الإعلام خارج المبنى، كيف كافح السكان داخل المبنى للهروب من الحريق.

وقال: "هناك جثث محترقة لا يمكن التعرف عليها، لم أر هذا المنظر من قبل. وتم التأكد من وفاة ثلاثة وسبعين منهم. أحد الأشياء التي مثلت مشكلة هو أنه داخل المبنى، يبدو كما لو كانت هناك بوابة مغلقة حتى لا يتمكنوا من الخروج. السبب الرئيسي وراء ارتفاع عدد القتلى هنا هو وجود الكثير من الحواجز والبوابات [داخل المبنى]".

وبحسب شهود العيان، كان يعيش في هذا المبنى الكائن بمنطقة تجارية مركزية ما لا يقل عن 200 شخص.

وقام بعض من كانوا بداخل المبنى عندما بدأ الحريق بإلقاء أنفسهم من النوافذ هربا ولقى العديد منهم حتفهم.

ولا يزال سبب وقوع الحادث واندلاع الحريق غير معروف حتى اللحظة.

وأظهرت مشاهد تلفزيونية آليات إطفاء وسيارات إسعاف أمام المبنى الذي بدت نوافذه محترقة.

وقالت السلطات البلدية بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا في تدوينة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، إن الحريق اندلع بمنطقة الأعمال التجارية المركزية في المدينة.

فيما أظهرت الصور مشاهد مروعة لجثث ملفوفة متناثرة على الطرقات، وأهالي مكلومين يبكون أحباءهم، وينتحبون على الأرصفة.

كما تم تعليق خيوط من الأغطية والمواد الأخرى من بعض النوافذ. ولم يكن من الواضح ما إذا كان الناس قد استخدموا تلك الأشياء لمحاولة الهروب من الحريق، أو ما إذا كانوا يحاولون إنقاذ ممتلكاتهم.

 

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