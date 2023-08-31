سيجنفاي تدخل مجال المراقبة المنزلية بكاميرات جديدة

أعلنت شركة سيجنفاي Signify، وهي شركة تابعة لشركة Philips والمعروفة بمنتجات الإضاءة Hue، عن فئة جديدة للعلامة التجارية التي تضعها في منافسة مباشرة مع شركات مثل Ring وNest. نعم، أطلقت الشركة منتجات أمنية جديدة، وسيكون معظمها متاحًا هذا الخريف. وهي تشمل كاميرات Philips Hue Secure في الإصدارات السلكية واللاسلكية (أو البطارية) التي تتميز بتغذية فيديو عالية الدقة بدقة 1080 بكسل مع رؤية ليلية.

يمكنك استخدام الكاميرات للتحدث مع زائر أو موظف توصيل خارج باب منزلك، ويمكنك برمجتها للعمل جنبًا إلى جنب مع أضواء Hue وأجهزة الإنذار الصوتية للمساعدة في ردع المتسللين. يمكن للأجهزة إخطارك بالحركات، ولكنها تتمتع بالقدرة على التمييز بين الحيوانات الأليفة أو الطرود أو الأشخاص. تقول Signify أيضًا أن التشفير الشامل يتم تمكينه افتراضيًا، لذلك تظل لقطاتك خاصة. يمكن استخدام كاميرات Hue Secure الجديدة في الداخل أو الخارج، ويمكنك دعم الإصدار السلكي من خلال حامل سطح المكتب المصاحب لها. سيكون كلاهما متاحًا هذا الخريف، على الرغم من أن الكاميرا السلكية ستكون أرخص قليلاً بسعر 218 دولارًا (200 يورو) من متغير البطارية الذي يبلغ 273 دولارًا (250 يورو).

إذا كنت تريد شيئًا مخصصًا للاستخدام الخارجي، فيمكنك أيضًا الحصول على كاميرا Philips Hue Secure الكاشفة. عندما تقوم بتشغيل إنذار ضوئي من تطبيق Hue، فإنه يضيء على الفور مساحة كبيرة بأي لون تريده للمساعدة في درء المتسللين المحتملين. سيتم طرح هذا الجهاز لاحقًا، في الربع الأول من عام 2024، وسيتم بيعه مقابل 382 دولارًا (350 يورو).

كشاف مع كاميرا في أعلى المدخل.

وبصرف النظر عن الكاميرات الأمنية المذكورة أعلاه، تتضمن تشكيلة Philips Hue الجديدة أيضًا أجهزة استشعار للاتصال. يمكنك لصقها على الأبواب والنوافذ وغيرها من الأماكن، حتى يتم إعلامك إذا قام شخص ما بفتحها. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك برمجتها للعمل مع مصابيح Hue بحيث يتم تشغيلها أو إيقاف تشغيلها إذا اكتشفت المستشعرات أن الأبواب مفتوحة أو مغلقة. ستكون المستشعرات متاحة هذا الخريف باللونين الأسود والأبيض مقابل 44 دولارًا (40 يورو) لكل منها أو 76 دولارًا (70 يورو) للحزمة المكونة من قطعتين.

جهاز استشعار متصل بحافة الباب.

لتسهيل الوصول إلى أي جهاز آمن تشتريه، قامت الشركة أيضًا بتحديث تطبيقها لإضافة مركز أمان جديد. يمكنك إطلاق الإنذارات من هناك، وإضاءة الفلاش وإصدار صوت صفارة الإنذار على الكاميرا الآمنة. كما أنه يوفر لك طريقة سريعة للاتصال بالسلطات المحلية أو جهة اتصال تثق بها، حتى يتمكنوا من التحقق من منزلك في حالة وجودك بعيدًا.