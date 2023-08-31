ضمن فعاليات الأسرة المصرية.. قومي المرأة بأسيوط ينظم أمسية في قرية صنبو

في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، نظم المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط أمسية ضمن فعاليات الأسرة المصرية. تم تنظيم الأمسية تحت إشراف الدكتورة مروة كدواني مقررة الفرع وبحضور فتحي صلاح، عضو الفرع بأسيوط.

تم عقد الأمسية في قرية صنبو بمركز ديروط، والتي تشملها محافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". يأتي ذلك انطلاقًا من حرص المجلس على استكمال مسيرة العمل بحملات التوعية لنشر رسائل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية من خلال موظفي الفرع ورائدات المجلس والمتطوعات.

استهدفت الأمسية 100 طفل و100 سيدة و20 رجل، بإجمالي 220 فردًا. تضمنت الأمسية عدة أنشطة، من بينها عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية للمشروع. تم صياغة هذه الرسائل بأسلوب مبسط لتصل إلى الجمهور عن طريق الأراجوز والعرائس المتحركة "فصيلة ورشيدة"، بهدف تشكيل حوار تفاعلي مباشر مع الحضور.

كما شملت الأمسية فقرات أخرى مثل الأغاني الوطنية وعروض مواهب أطفال القرية وعروض التنورة، بهدف إضفاء جو من المرح والتسلية على الحضور. يهدف ذلك إلى تعزيز الروابط الاجتماعية والتربية الأسرية السليمة، وتعزيز فهم المجتمع لأهمية الأسرة في بناء المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة.

المجلس القومي للمرأة بأسيوط أمسية ضمن فعاليات الأسرة المصرية في قرية صنبو

المجلس القومي للمرأة بأسيوط أمسية ضمن فعاليات الأسرة المصرية في قرية صنبو

المجلس القومي للمرأة بأسيوط أمسية ضمن فعاليات الأسرة المصرية في قرية صنبو