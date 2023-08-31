حملة لرفع القمامة والمخلفات في شوارع مدينة ديروط بأسيوط

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة محمود نجار عطا، رئيس المركز والمدينة، بالارتقاء بمنظومة النظافة وتطوير الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات في منطقة أسيوط، وذلك في إطار الاهتمام بمنظومة النظافة والعمل المستمر لرفع الاشغالات والنظافة وبناء على توجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط.

تحت إشراف صلاح عبدالغنى، مدير قطاع النظافة، وبحضور مشرفي النظافة، تم التنسيق مع قسم النظافة لمتابعة أعمال رفع القمامة والمخلفات في جميع شوارع مدينة ديروط.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطات المحلية لتحسين النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين. تهدف هذه الجهود إلى تعزيز الوعي البيئي وتعزيز ثقافة النظافة في المدينة والتحرك نحو استدامة الموارد والحفاظ على البيئة.

وتم تخصيص فرق عمل متخصصة للعمل على رفع القمامة والمخلفات في جميع شوارع المدينة. وتم تنظيم جدول زمني لتنفيذ هذه الأعمال لضمان الانتهاء منها في الوقت المحدد.

تعد هذه الخطوة إحدى الخطوات المهمة التي تساهم في تعزيز صحة وسلامة المواطنين، وتعزيز جودة المعيشة في المدينة. وتعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الجهات المعنية في مجال النظافة ورفع الاشغالات التزام المحافظة بتوفير بيئة نظيفة وصحية للجميع

حملة لرفع القمامة والمخلفات في جميع شوارع مدينة ديروط

حملة لرفع القمامة والمخلفات في جميع شوارع مدينة ديروط

حملة لرفع القمامة والمخلفات في جميع شوارع مدينة ديروط

حملة لرفع القمامة والمخلفات في جميع شوارع مدينة ديروط