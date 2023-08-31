رئيس ديروط بأسيوط يتابع إزالة المخالفات في شوارع المدينة

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة محمود نجار عطا رئيس المركز والمدينة بالتعاون مع الدكتور حسام عبد الناصر يوسف نائب رئيس المركز والمدينة، وحسام الدين خديوى مندى نائب رئيس المركز والمدينة، ونصر الدين ناجي راتب مدير الإشغالات ومشرفي الإشغالات بالتنسيق مع قسم الإشغالات في إزالة مخالفات منطقة أبو جبل، وشارع مدرسة أبوجبل، وشارع أبي الدرداء، وميدان أبوجبل الصغير، أعمال إزالة المخالفات في منطقة أبو جبل، شارع مدرسة أبوجبل، وشارع أبي الدرداء، وميدان أبوجبل الصغير، استعدادًا لعمل رصيف وتركيب البندورة لرفع القيمة الجمالية للشوارع والمساهمة في تحسين المظهر الحضري. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية المحافظة لتطوير البنية التحتية وتحسين البيئة العامة في المدينة.

من جانبهم، أعرب المسؤولون عن ارتياحهم لسير العمل في إزالة المخالفات، مشيرين إلى أن هذه الجهود تعزز فرص الاستثمار وتعزيز الجاذبية السياحية للمنطقة. كما شددوا على أنه سيتم الاستمرار في تطوير الخدمات المتكاملة والعمل على تعزيز نظام النظافة وإدارة المخلفات بالمنطقة، مؤكدين حرصهم على تحقيق رضا المواطنين وتوفير بيئة نظيفة وصحية للجميع.

ويأتى ذلك في إطار الاهتمام بمنظومة النظافة والعمل المستمر لرفع الاشغالات والنظافة وبناء على توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالارتقاء بمنظومة النظافة والارتقاء للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات للنظافة بالمنطقة أسيوط وتطوير أداء الخدمات المقدمة للمواطنين.

يشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية المحافظة للحفاظ على البيئة وتحسين الظروف الحياتية في جميع أنحاء المحافظة. وهي تعكس التزام الحكومة المحلية بتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال تحسين الخدمات ورفع جودة المعيشة في المدينة

رئيس مركز ومدينة ديروط يتابع أعمال إزالة المخالفات في شوارع المدينة

رئيس مركز ومدينة ديروط يتابع أعمال إزالة المخالفات في شوارع المدينة

رئيس مركز ومدينة ديروط يتابع أعمال إزالة المخالفات في شوارع المدينة

رئيس مركز ومدينة ديروط يتابع أعمال إزالة المخالفات في شوارع المدينة

رئيس مركز ومدينة ديروط يتابع أعمال إزالة المخالفات في شوارع المدينة

رئيس مركز ومدينة ديروط يتابع أعمال إزالة المخالفات في شوارع المدينة

رئيس مركز ومدينة ديروط يتابع أعمال إزالة المخالفات في شوارع المدينة

رئيس مركز ومدينة ديروط يتابع أعمال إزالة المخالفات في شوارع المدينة

رئيس مركز ومدينة ديروط يتابع أعمال إزالة المخالفات في شوارع المدينة

رئيس مركز ومدينة ديروط يتابع أعمال إزالة المخالفات في شوارع المدينة