عاجل
محمد صلاح يصل السعودية ليوقع للاتحاد.. صحف العالم ترد بين النفي والتأكيد نقيب القراء يهاجم الملحن أحمد حجازي قارئ القرآن على أنغام العود (فيديو) تحذير من أدوية مغشوشة في الأسواق.. تعرف على طريقة اكتشافها (فيديو)
الخميس 31 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

حضري تندوري دجاج لرجيم بلا حرمان

تندوري دجاج
تندوري دجاج

تندوري دجاج بالمقلاة الهوائية للرجيم، من اشهي وصفات دجاج شهية ومميزة لرجيمك المثالي، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير  الدجاج التندوري ببهارات المسالا الهندية، بجانب الدجاج الخضار السوتيه المنوعة.

تندوري دجاج


مقادير تندوري دجاج بالمقلاة الهوائية للرجيم

- الدجاج : دجاجة (مقطع)
- ملح : ملعقة صغيرة
- عصير الليمون : 1 حبة
- لبن زبادي : كوب
- البصل : 1 حبة (مفروم)
- الثوم : فص (مهروس)
- الزنجبيل : نصف ملعقة صغيرة (طازج ومفروم)
- بهارات المسالا الهندية : ملعقة صغيرة
- شطة مجروشة : نصف ملعقة صغيرة
- بابريكا : نصف ملعقة صغيرة


طريقة التحضير


ضعي الدجاج في وعاء، وتبليه بالملح، وعصير الليمون، واللبن الزبادي، والبصل، والثوم، والزنجبيل، والبابريكا، وبهارات المسالا، والشطة، وافركيه جيداً حتى تمتزج المكونات.
غطي الوعاء وضعيه في الثلاجة لمدة ليلة كاملة.
ادهني المقلاة الهوائية بالقليل من الزيت النباتي، وضعي الدجاج مع التتبيلة في المقلاة، واضبطي الوقت والحرارة لنضوج الدجاج وتحميره.
قدمي الدجاج ساخناً.

مواد متعلقة

حضري كيكة البلوبيري بخطوات سهلة وسريعة

غنية بالفيتامينات| حضري سلطة الدجاج بالخس والبرتقال الصحية

جددي مائدة الغداء وحضري دجاج بالكريمة

اصنعي دجاج بالكريمة الصحية والفطر كيتو