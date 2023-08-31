رئيس "أزهر قنا" يجتمع بشيوخ المعاهد المتقدمة للاعتماد

اجتمع الشيخ تاج الدين أبوالوفا رئيس الإدارة المركزية لمنطقة قنا الأزهرية، وأحمد عبدالسلام الحسانى مدير عام المنطقة للمواد الثقافية ورعاية الطلاب اليوم الخميس بمديرى إدارة قنا التعليمية، وإدارة نجع حمادى، وإدارة ابوتشت، وإدارة نقادة، وإدارة قوص وحضر الاجتماع شيوخ المعاهد المتقدمة للاعتماد وعددهم ( ١٢ ) معهدا :

- مرحلة رياض أطفال

- المرحلة الابتدائية

- المرحلة الإعدادية

- المرحلة الثانوية

حضر الاجتماع مديرو إدارات الجودة والتنسيق ورياض الأطفال والإدارة الهندسية، وذلك للوقوف على حالة المعاهد من حيث جاهزيتها واستعدادها لزيارة فريق المراجعة الخارجية من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. وتحدث الشيخ تاج الدين عن أهمية الارتقاء بالعملية التعليمية ورفع مستوى المتعلمين وتطبيق جميع مجالات الجودة، ووجه فضيلته التعليمات إلى جميع إدارات المنطقة للعمل على سرعة علاج أوجه القصور للمعاهد قبل بداية العام الدراسي الجديد.

كما أكد أحمد عبد السلام الحساني، بأنه لا بد من الاهتمام بجميع مراحل التعليم من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية، ولا بد من توافر جميع الكفاءات التعليمية لجميع المعاهد والاهتمام بجميع الطلاب والطالبات في جميع المراحل ويكون ذلك عن طريق المتابعة المستمرة من السادة الموجهين والتعاون المستمر بين الإدارات والمعاهد.

وقام شيوخ المعاهد بعرض أوجه القصور وذلك للعمل على علاجها قبل بداية العام الدراسي.