الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقوصية فى أسيوط

ترأس اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية اجتماع مجلس تنفيذي المركز بحضور نواب رئيس المركز ورؤساء القرى ومديري الإدارات المختلفة بدائرة المركز والمدينة. وفي بداية الاجتماع، تم الترحيب بأعضاء المجلس التنفيذي.

شملت جدولة أعمال الاجتماع مناقشة مواضيع وقضايا متعددة تتعلق بالمواطنين. تم مناقشة إجراءات المحو الأمية وزيادة عدد الفصول للحد من نسبة الأمية في المركز. كما تم التوسع في إجراءات الاختبارات الفورية التي يقدمها الجهات الحكومية.

تمت مناقشة أيضًا تخصيص قطع أراضي لإنشاء مدارس حكومية في منطقة الشيح نجيب للتخفيف من الكثافة الطلابية. وأعرب رئيس المركز عن ضرورة رفع معدلات الأداء في جميع الإدارات لتحقيق المستويات المطلوبة. وشدد على أهمية العمل كعائلة واحدة والتمكن من العمل بشكل متكامل في مختلف جوانب العمل.

وأكد رئيس المركز أن العمل والتكامل هو واجب علينا جميعًا، فنحن مسؤولون أمام الله عن كل شيء في المركز. وعلينا أن نستغل كافة الإمكانيات المتاحة ونرتقي بمستوى هذه الإمكانيات، وأن نطبق المبادئ الأخلاقية ونحب ما نقوم به لتطوير سبل العمل.

وأشار رئيس المركز إلى أننا نعمل بجد لتقديم أقصى جهد لخدمة المواطنين وتحسين الخدمات التي نقدمها لهم. وذلك بغرض تحقيق الرؤية التنموية للدولة في المركز، بمناسبة بدء الجمهورية الجديدة. وأكد أهمية العمل المشترك واستغلال كافة الإمكانيات المتاحة لتحقيق هذه الرؤية التنموية في المركز.

الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقوصية

الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقوصية

الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقوصية

الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقوصية

الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقوصية

الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقوصية

الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقوصية

الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقوصية