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الخميس 31 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إزالة 7 حالات تعد على أراض زراعية بالقوصية فى أسيوط

إزالة تعد على أراض
إزالة تعد على أراض زراعية

تم تنفيذ عمليات إزالة لـ 7 حالات تعد في أماكن متفرقة بالقوصية، وتشمل هذه الحالات ردم أساسات وقواعد، وفك شدة خشبية، وإزالة أسوار مصنوعة من البلوك الأبيض، وذلك فى إطار توجيهات اللواء محمد عزت رئيس الوحدة المحلية بالقوصية بمحافظة أسيوط.  

تمت عملية الإزالة بإشراف المهندس صالح البارودي، نائب رئيس مركز ومدينة القوصية، بحضور المهندس أحمد عبد المنحي، مدير الإدارة الهندسية، ومسؤولي الأملاك والتنظيم والزراعة.

وأكد اللواء محمد عزت على أهمية تنفيذ قرارات الإزالة والازالات الفورية للمخالفات، وأشار إلى ضرورة التعامل بكل قوة وحزم مع جميع التعديات المخالفة.

تأتي هذه الإزالات ضمن جهود إدارة القوصية للحفاظ على النظام والتنظيم في المنطقة، وضمان سلامة البنى التحتية والعقارات. تهدف هذه الإزالات أيضًا إلى توفير بيئة محافظة وجميلة للمواطنين وتحسين جودة الحياة في المدينة.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة القوصية ستستمر في تكثيف جهودها للحفاظ على الانضباط وعدم التهاون في التعديات القائمة، وسيتم معاقبة أي شخص يقوم بمخالفة القوانين والتعدي على الملك العام أو الخاص

إزالة 7 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بالقوصية أسيوط
إزالة 7 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بالقوصية أسيوط
إزالة 7 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بالقوصية أسيوط
إزالة 7 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بالقوصية أسيوط
إزالة 7 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بالقوصية أسيوط
إزالة 7 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بالقوصية أسيوط
إزالة 7 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بالقوصية أسيوط
إزالة 7 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بالقوصية أسيوط
إزالة 7 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بالقوصية أسيوط
إزالة 7 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بالقوصية أسيوط
إزالة 7 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بالقوصية أسيوط
إزالة 7 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بالقوصية أسيوط
إزالة 7 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بالقوصية أسيوط
إزالة 7 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بالقوصية أسيوط
إزالة 7 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بالقوصية أسيوط
إزالة 7 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بالقوصية أسيوط
إزالة 7 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بالقوصية أسيوط
إزالة 7 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بالقوصية أسيوط
إزالة 7 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بالقوصية أسيوط
إزالة 7 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بالقوصية أسيوط
إزالة 7 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بالقوصية أسيوط
إزالة 7 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بالقوصية أسيوط
إزالة 7 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بالقوصية أسيوط
إزالة 7 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بالقوصية أسيوط
إزالة 7 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بالقوصية أسيوط
إزالة 7 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بالقوصية أسيوط
إزالة 7 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بالقوصية أسيوط
إزالة 7 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بالقوصية أسيوط
إزالة 7 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بالقوصية أسيوط
إزالة 7 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بالقوصية أسيوط
إزالة 7 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بالقوصية أسيوط
إزالة 7 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بالقوصية أسيوط
إزالة 7 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بالقوصية أسيوط
إزالة 7 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بالقوصية أسيوط
إزالة 7 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بالقوصية أسيوط
إزالة 7 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بالقوصية أسيوط
إزالة 7 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بالقوصية أسيوط
إزالة 7 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بالقوصية أسيوط