يسري نصر الله: "كل فيلم تجربة مميزة في حياتي"

قال المخرج يسري نصر الله: “إن ليس مُقلا في الظهور"، مشيرًا إلى أنه أخرج نحو 12 فيلمًا لأكثر من 30 سنة، بمعدل فيلم كل سنتين أو كل 3 سنوات، وهو "معدل معقول" ما بين الكتابة والاتفاق مع جهة الإنتاج، واستطرد قائلًا: "السينما ليست ماكينة شغالة".

المخرج يسري نصرالله:

حول حصوله على جائزة الهرم الذهبي في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الخامسة والأربعين، أوضح "نصر الله"، في حواره مع برنامج "عاصمة الفنون"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية: "شعرت بالسعادة عند تكريمي، فهذا الأمر يعبر عن تقدير مشواري الفني، كما أن شريط ذكرياتي الأساسي الذي استعدته في لحظة التكريم يتعلق بمن ساعدوني منذ فيلمي الأول حتى آخر أفلامي منورة بأفلامي".

تابع المخرج: "بداية من أول أفلامي سرقات صيفية حتى منورة بأهلها كان لديّ أصدقاء وعائلة سينمائية تدعمني بمنتهى القوة ومسئولة عن الأعمال، فقد شهد كل فيلم تجربة إنسانية كبيرة وممتعة في حياتي".

