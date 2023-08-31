حملة لرفع المخلفات الصلبة من نقاط التجمع ورفع كفاءة شوارع ديروط

في إطار الاهتمام بمنظومة النظافة والعمل المستمر لرفع الاشغالات والنظافة وبناءً على توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تم القيام بجهود مستمرة للارتقاء بمنظومة النظافة والتحسين المستمر للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات للنظافة في منطقة أسيوط، وتطوير أداء الخدمات المقدمة للمواطنين.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة محمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط، وتحت إشراف صلاح عبد الغني شكل مدير قطاع النظافة، ومحمد فاروق محمد رئيس قسم الرصد والمتابعة، وحضور مشرفي النظافة بالتنسيق مع قسم النظافة، لمتابعة أعمال رفع كفاءة النظافة في شوارع مركز ومدينة ديروط.

تمت خلال هذه الحملة رفع المخلفات الصلبة من نقاط التجمع ورفع كفاءة شوارع المدينة. تم تحسين كفاءة شوارع المدينة بشكل شرقي وغربي، حيث تم القضاء على تراكمات المخلفات في مناطق التجمع والتخلص منها في المكان المخصص لها. بالإضافة إلى ذلك، تم رفع كفاءة شارع بورسعيد بالكامل، وذلك من كوبري المعاهد حتى المدخل القبلي، وكذلك شارع الملك فيصل وشارع المعلمين وشارع المعهد الديني وبجانب مدرسة التجارة ومجمع المدارس وبجانب الجامع البحري وبجانب المطحن القديم وشارع المستقبل ومنطقة مساكن حي حسام كيلاني وبجانب محكمة الأسرة وشارع المركز الجديد وشارع الشهيد عمار.

وما زال العمل مستمرًا في رفع الاشغالات وتحسين النظافة في المنطقة، وتم نقل المخلفات إلى المكان المخصص لها. وسيستمر هذا العمل بشكل مستمر لتحقيق نظام نظافة أفضل وخدمات متميزة للمواطنين في أسيوط.

حملة لرفع المخلفات الصلبة من نقاط التجمع ورفع كفاءة شوارع مدينة ديروط

حملة لرفع المخلفات الصلبة من نقاط التجمع ورفع كفاءة شوارع مدينة ديروط

حملة لرفع المخلفات الصلبة من نقاط التجمع ورفع كفاءة شوارع مدينة ديروط

حملة لرفع المخلفات الصلبة من نقاط التجمع ورفع كفاءة شوارع مدينة ديروط

حملة لرفع المخلفات الصلبة من نقاط التجمع ورفع كفاءة شوارع مدينة ديروط

حملة لرفع المخلفات الصلبة من نقاط التجمع ورفع كفاءة شوارع مدينة ديروط

حملة لرفع المخلفات الصلبة من نقاط التجمع ورفع كفاءة شوارع مدينة ديروط

حملة لرفع المخلفات الصلبة من نقاط التجمع ورفع كفاءة شوارع مدينة ديروط

حملة لرفع المخلفات الصلبة من نقاط التجمع ورفع كفاءة شوارع مدينة ديروط