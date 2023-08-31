حي شرق أسيوط ينفذ حمل إصلاح كشافات الإنارة بالشوارع

قام قسم الكهرباء في حي شرق أسيوط بتنفيذ عمليات إصلاح بعض أعطال كشافات الإنارة في تقسيم البترول، مع مراعاة ترشيد استهلاك الطاقة. جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط.

تولت رئاسة حي شرق أسيوط عبد اللطيف عبد المنعم بالإشراف على هذه الأعمال، بالتعاون مع نائبي رئيس الحي، سيد عباس وعاصم إبراهيم، بالتنسيق مع قسم الكهرباء.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المحافظة لتحسين خدمات الإنارة في الأحياء والتقسيمات المختلفة، وتوفير بيئة آمنة ومريحة للمواطنين. وتأتي أيضًا استجابة للشكاوى والمطالبات المتكررة من سكان تقسيم البترول بتعديل الإضاءة وتلافي الأعطال المتكررة.

قام فريق العمل التابع لقسم الكهرباء بتفقد ومعاينة الكشافات والتحقق من حالتها وأسباب الأعطال. وبعد التأكد من تحديد المشاكل، قام الفريق بإجراء إصلاحات فورية لتلك الأعطال، بهدف استعادة الإضاءة المناسبة في تقسيم البترول.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأعمال تأتي كجزء من استراتيجية الحكومة المحلية لتطوير البنية التحتية في المدينة، وضمان استدامة الخدمات العامة، بما في ذلك الكهرباء والإنارة. وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز حياة المواطنين وتحسين رفاهيتهم، وخلق بيئة حضرية مريحة ومشرقة.

حي شرق أسيوط ينفذ عمليات إصلاح أعطال كشافات الإنارة في تقسيم البترول

حي شرق أسيوط ينفذ عمليات إصلاح أعطال كشافات الإنارة في تقسيم البترول

حي شرق أسيوط ينفذ عمليات إصلاح أعطال كشافات الإنارة في تقسيم البترول