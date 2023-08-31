خارج نطاق الرقابة.. شبح زيادة المصروفات للمدارس الخاصة يطارد أولياء الأمور

لا تزال المصروفات المدرسية أحد أكبر العواقب التي تواجه الأسرة المصرية خاصة مصروفات المدارس الخاصة فقبل بدء العام الدراسي الجديد يبادر الكثير من أولياء الأمور لحجز أماكن لابنائهم في صفوف المدارس الخاصة أو الدولية ولكن مع تزايد الأسعار في كل المستلزمات المدرسية من أزياء وشنط وأدوات مدرسية حجزت المدارسة الخاصة مقعد لها في ارتفاع مصروفاتها فبالرغم من أن وزارة التربية وتعليم تضع كل عام نسب لزيادة المصروفات ولكن يظل دائمًا الواقع غير المقرر.

الواقع غير المقرر.. التعليم: زيادة المصروفات للمدارس الخاصة تصل لـ 25% والأسر "محدش بيلتزم"



حددت وزارة التربية والتعليم نسب زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية في مصر العام الدراسي الجديد 2023-2024 بنسبة زيادة تصل إلى 25 % عن العام الماضي وكذلك مصاريف أتوبيس المدرسة والزي المدرسي والكتب الدراسية ، في جميع المحافظات لجميع الصفوف الدراسية حتي الصف الثالث الثانوي، فوفقًا لقرار وزير التعليم فإن الزيادة فى أسعار مصروفات هذا العام يتم احتسابها كالتالى :-

– 25 % سنويًا في مصاريف المدارس الخاصة التى مصروفات التعليم بها أقل من 2000 جنيه.



– 20 % سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 2000 جنيه إلى أقل من 3000 جنيه.



– 15 % سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 3000 جنيه إلى أقل من 5000 جنيه.



– 10 % سنويًا في مصاريف المدارس الخاصة 2023-2024 للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 5000 جنيه إلى أقل من 10000 جنيه.



– 7 % سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 10000 جنيه فأكثر.

قال بعض أولياء الأمور في منطقة المرج بأن لديه ثلاث أطفال اثنين في المرحلة الإبتدائية والثالث في المرحلة الإعدادية وجميعهم في مدارس خاصة بأن المدارس الخاصة لا يلتزمون بقرارات وزارة التربية والتعليم حول زيادة المصروفات المدرسية فهذه ليست مدارس للتعليم ولكنها مشروعات للاستثمار هدفها الأول ليس التعليم ولكن هو الربح بكافة الطرق والوسائل وعندما تشتكي لهم من زيادة المصروفات يكون ردهم الدائم "عندك المدارس الحكومية انقل ابنك فيها".